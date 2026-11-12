CEU cumple 40 años; Rosaura Ruiz reivindica su legado en la democracia mexicana

Rosaura Ruiz recordó la participación de sus integrantes en el movimiento que respaldó a Cuauhtémoc Cárdenas

Lo que comenzó hace 40 años como una batalla estudiantil para defender la educación pública terminó convirtiéndose también en una escuela de formación política. El Consejo Estudiantil Universitario (CEU), que nació en 1986 para frenar reformas a la UNAM, fue mucho más allá de las aulas y acompañó algunas de las principales luchas democráticas del país, incluida la de 1988 encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas.

Así lo recordó la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien destacó que aquel movimiento no sólo defendió el carácter público de la educación superior, sino que contribuyó a abrir espacios de participación política y organización colectiva.

Durante la inauguración de las mesas de análisis por el 40 aniversario del CEU, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la funcionaria recordó que entre sus integrantes estuvo la actual presidenta Claudia Sheinbaum, quien participó en la promoción del voto a favor de Cárdenas en 1988 y posteriormente en las denuncias por el fraude electoral.

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“Ahí estuvo la propia Claudia Sheinbaum, primero promoviendo el voto y luego denunciando el fraude electoral”, relató.

Ruiz Gutiérrez sostuvo que la transformación democrática de México no comenzó con la llegada de un proyecto político al gobierno, sino que tiene raíces en décadas de movilización social, resistencia al autoritarismo y organización estudiantil.

Y si de memoria se trata, la secretaria pidió no dejar fuera a las mujeres que también hicieron historia en aquellas movilizaciones. Subrayó que las conquistas democráticas y los espacios de participación política actuales son resultado de generaciones de mujeres que lucharon por derechos que durante siglos les fueron negados.

Entre los protagonistas del movimiento mencionó a Imanol Ordorika, Andrea González, Guadalupe “La Pita” Carrasco, Leyla Méndez y Mireya Imaz Gispert, así como a las académicas Annie Pardo, Genoveva Roldán y Ana María Cetto.

La funcionaria también recordó que, entre 1986 y 1990, durante el proceso que desembocó en el Congreso Universitario, el CEU estrechó vínculos con figuras de la izquierda como Salvador Martínez della Rocca, conocido como “El Pino”; Ifigenia Martínez, Carlos Imaz y Porfirio Muñoz Ledo, en respaldo a la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas.

En el auditorio Ricardo Flores Magón, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, reconoció la firmeza de quienes defendieron sus posiciones y la disposición al diálogo que permitió encontrar soluciones para la universidad.

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MSL