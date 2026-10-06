Lotería Nacional lanza billete dedicado a Olinia, el auto eléctrico mexicano

La Lotería Nacional presentó oficialmente el billete conmemorativo del Sorteo Especial Número 317, dedicado a Olinia, la línea de vehículos eléctricos desarrollada por el Gobierno de México con el objetivo de impulsar una movilidad urbana sustentable y accesible en todo el territorio nacional.

La iniciativa rinde homenaje a más de 70 científicas, ingenieros e investigadoras mexicanas que integran el proyecto, cuyo centro de producción y ensamblaje tecnológico se encuentra instalado en el estado de Puebla para coordinar las operaciones del vehículo.

Durante la develación en la Ciudad de México, la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, resaltó que la emisión del cachito permite vincular un desarrollo científico de vanguardia con las tradiciones populares más representativas del país.

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La funcionaria explicó que la transición hacia la electromovilidad busca mitigar la contaminación ambiental derivada del transporte y fomentar el uso de energías limpias, dando continuidad a las políticas públicas de protección ecológica impulsadas a nivel federal.

#LoteríaInforma | Reconocemos a Olinia y al talento científico de México 🚐🔬🎟️



Nuestra directora general, la Mtra. @OliviaSalomonV, encabezó junto a la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, y el director del Proyecto Olinia,… pic.twitter.com/RQk2NJLOeA — Lotería Nacional (@lotenal) October 6, 2026

En su intervención, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, afirmó que los boletos plasman los avances del país y la soberanía tecnológica, reconociendo el trabajo del personal especializado que aporta su talento al servicio de la nación.

Por su parte, el director del Proyecto Olinia, Roberto Capuano Tripp, detalló que el automóvil fue diseñado para resolver necesidades cotidianas de la ciudadanía, tales como realizar trayectos breves hacia los centros de trabajo, escuelas o el traslado eficiente de mercancías.

El Sorteo Especial distribuye dos millones 400 mil cachitos impresos con tres diseños distintos del automóvil eléctrico. La edición ofrece un Premio Mayor de 27 millones de pesos distribuidos en dos series, además de una bolsa repartible global de 80 millones de pesos.

La celebración del sorteo tendrá lugar el viernes 16 de octubre a las 20:00 horas y se transmitirá en vivo mediante las plataformas digitales institucionales. De este modo, la Lotería Nacional integra este hito tecnológico a sus 256 años de trayectoria histórica en México.

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JVR