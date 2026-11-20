En el marco del 116 Aniversario de la Revolución Mexicana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a los bloques políticos opositores a la 4T, de recurrir a una “nueva farsa” para desprestigiar el proceso electoral del próximo año, con lo cual, dijo “volverán a fracasar”.

“Van a volver a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones del 2027. Porque esa es su nueva farsa al saberse derrotados, buscan sembrar dudas sobre un proceso que será ejemplo histórico de respeto al voto”, sostuvo Claudia Sheinbaum Pardo.

En su mensaje frente a la Plaza de la Constitución, acompañada de su Gabinete y los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que uno de los motivos que encaminaron a la población a levantarse en armas fue la aspiración de elecciones libres y que se respetara la voluntad popular.

Tras un recuento de las diversas movilizaciones de los mexicanos contra gobiernos en el pasado, Claudia Sheinbaum Pardo insistió en la acusación de un presuntos fraudes electorales en los comicios donde Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador participaron y no ganaron, en 1988 y 2006, respectivamente.

“La respuesta desde las más altas esferas del poder económico, y político, la imposición un año después las boletas fueron quemadas, igual que en 1988, con el fin evidente de borrar la historia”, dijo

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FGR