El Bloque Nacional de Partidos Locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechazó cualquier alianza electoral con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) para 2027, y acusó al exdirigente Jesús Zambrano Grijalva de carecer de autoridad política y moral para negociar acuerdos, tras responsabilizarlo de la pérdida del registro nacional del sol azteca en 2024.

La organización, integrada por 10 fuerzas estatales, desconoció las gestiones que el antiguo líder perredista afirmó mantener con las dirigencias de ambos institutos políticos para construir una coalición contra Morena en los próximos comicios federales y locales.

Evodio Velázquez Aguirre, dirigente del PRD en Guerrero y uno de los representantes del bloque, responsabilizó a Zambrano y al grupo conocido como “los Chuchos” de la debacle electoral que terminó con la presencia nacional de esa fuerza política. También cuestionó sus intentos por intervenir en las decisiones de las estructuras que conservaron su registro.

“No vamos a permitir que quien, por ambición personal y junto con su camarilla, sepultó a nuestro partido a nivel nacional, acabando con el partido histórico de la izquierda mexicana, pretenda hoy desconocer su responsabilidad. Ese es su verdadero legado”, sostuvo el exalcalde de Acapulco.

Jesús Zambrano, exdirigente nacional del PRD ı Foto: larazondemexico

El pronunciamiento surgió después de que Zambrano reveló, durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, que sostuvo reuniones con Alejandro Moreno, presidente del PRI, y Jorge Romero, dirigente del PAN, para explorar una alianza opositora rumbo a las elecciones de 2027, incluso en las entidades donde el perredismo conserva representación legal.

Ante esas declaraciones, Velázquez Aguirre acusó al antiguo dirigente nacional de intentar apropiarse del esfuerzo de reconstrucción que impulsan las organizaciones estatales, además de promover nuevamente acuerdos con las fuerzas políticas que acompañaron al sol azteca en procesos electorales anteriores. “Sin vergüenza alguna, pretende vendernos con el PRI y el PAN, como acostumbró hacerlo en el pasado. ¡No lo vamos a permitir!”, advirtió.

Los integrantes del bloque recordaron que hace dos años formalizaron su organización mediante un acuerdo ante notario, con el propósito de establecer una nueva ruta política y garantizar la autonomía de cada partido local frente a las decisiones de los antiguos liderazgos nacionales.

Con ese antecedente, las 10 agrupaciones ratificaron su negativa a establecer coaliciones con fuerzas de derecha, particularmente con el PRI y el PAN, además de marcar distancia con quienes encabezaron al perredismo antes de perder su registro federal.

También convocaron a construir una unidad entre organizaciones progresistas, democráticas y de izquierda para participar en el proceso electoral de 2027, bajo acuerdos que respeten las decisiones de las dirigencias estatales.

Pronunciamiento del PRD ı Foto: Facebook Evodio Velázquez Aguirre

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LMCT