Secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, habla con la prensa sobre doble homicidio en Angelópolis, Puebla.

El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, confirmó que un familiar del narcotraficante Rafael Caro Quintero y su escolta, un militar retirado, murieron durante un ataque armado en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis III, ocurrido el sábado 21 de noviembre, y anunció que las autoridades estatales colaborarán con las instancias federales para esclarecer el doble homicidio.

La víctima principal fue identificada de manera preliminar como Juan Pablo Quintero Navidad, alias “El 25”, de aproximadamente 53 años, a quien distintos reportes vinculan con el Cártel de Caborca y el grupo delictivo La Plaza, con presencia en Sonora.

El segundo fallecido era Paulino Ortiz Teodoro, un militar retirado que trabajaba como escolta.

🚨 Doble ejecución en Lomas de Angelópolis: asesinan a presunto integrante del Cártel de Caborca o la Mayiza en el Clúster Michoacán



El ataque directo ocurrió la tarde de este sábado en el bulevar de los Lagos. Fuentes policiales relacionan a una de las víctimas con La Mayiza y… pic.twitter.com/RH09y5ILNF — Diario Cambio (@Diario_Cambio) November 22, 2026

Así fue el doble homicidio en Angelópolis, Puebla

De acuerdo con los primeros informes policiales, la agresión ocurrió la tarde del sábado en el cruce del bulevar de los Lagos y el bulevar Morelia, cerca del acceso al clúster Parque Michoacán, en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, dentro de la zona metropolitana de Puebla.

Aguilar Pala explicó que el vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, le notificó los hechos durante la tarde del sábado y confirmó que ambos hombres perdieron la vida en el lugar.

“Como a las 2 y pico de la tarde del día de ayer me reportó el vicealmirante que hubo un atentado ahí en Lomas de Angelópolis, en donde la persona que cayó, las dos personas, sobre todo el personaje más reconocido fue un familiar de Caro Quintero. Junto con él cayó el escolta, un militar retirado”, declaró el secretario.

🔴 Confirman asesinato de sobrino de Caro Quintero y su escolta en Puebla



El secretario de Gobernación de Puebla, José Samuel Aguilar, confirmó el asesinato de un sobrino de Rafael Caro Quintero y de su escolta, un militar retirado, durante un ataque armado en el fraccionamiento… — Azucena Uresti (@azucenau) November 22, 2026

Testimonios de residentes, citados por medios locales, refieren que escucharon alrededor de diez disparos. Otras versiones señalan que los responsables escaparon a bordo de una camioneta Volkswagen Taos gris, aunque las autoridades no han confirmado públicamente esa información ni la ruta de huida.

Sobre la respuesta institucional, el responsable de la política interna poblana aseguró que las corporaciones de los distintos órdenes de gobierno acudieron al lugar después de conocer la agresión.

Respecto a las investigaciones, el funcionario explicó que la zona permanecía bajo resguardo este domingo 22 de noviembre, con un perímetro de seguridad para permitir los trabajos de las autoridades ministeriales.

Rafael Caro Quintero, narcotraficante mexicano, en fotografía de archivo. ı Foto: Especial

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que abrió una investigación por el doble homicidio de las víctimas que, precisó, eran originarias de Sinaloa.

Cuestionan seguridad del fraccionamiento

El funcionario también fue cuestionado sobre las condiciones de seguridad del complejo residencial y la posibilidad de que los agresores hubieran ingresado a pesar de los controles de vigilancia privada.

“Habría que checarlo, ¿no?, porque es un fraccionamiento privado, como bien lo dice usted”, contestó Aguilar Pala, sin ofrecer detalles sobre los mecanismos de acceso ni precisar si las cámaras del desarrollo captaron a los responsables.

Vinculan a la víctima con el Cártel de Caborca

La identidad de Quintero Navidad también figura en investigaciones periodísticas anteriores sobre la estructura del Cártel de Caborca.

Un reporte publicado en 2022 lo relacionó con actividades de La Plaza y con la disputa entre organizaciones criminales por el control de municipios de Sonora.

Hasta este domingo, la Fiscalía de Puebla no había informado sobre detenciones relacionadas con el ataque ni establecido públicamente el móvil. Tampoco había dado a conocer una hipótesis oficial que permitiera vincular el doble asesinato con una organización delictiva específica.

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