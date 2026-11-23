En 2026 se intensificó la campaña de vacunación contra el sarampión, que logró aplicar 31 millones de dosis de enero a julio

La diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta, propuso cinco medidas para contener el sarampión en México, ante los 20 mil 701 casos confirmados y 50 defunciones que acumula el país entre 2025 y noviembre de 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud.

Huerta exigió garantizar el suministro permanente de vacunas en todos los centros médicos del país, ampliar las jornadas de inmunización a aeropuertos, terminales de autobuses, mercados y escuelas, así como publicar información actualizada sobre las dosis disponibles, la cobertura nacional y las personas que aún carecen de protección contra el virus.

Como parte de su propuesta, también planteó desplegar brigadas de vacunación en las colonias con mayor riesgo de contagio, con prioridad para niñas, niños y comunidades vulnerables, además de establecer metas verificables que permitan elevar los niveles de protección de la población.

50 Defunciones por sarampión se registraron en 2025-2026

Responsabilizó al Gobierno federal de las deficiencias que, aseguró, persisten en la adquisición y distribución de los biológicos, situación que atribuyó a las políticas de austeridad y a la falta de una estrategia sanitaria efectiva: “Aún hay comunidades sin vacunar y eso se debe a la baja cobertura y fallas en la compra y distribución de biológicos por parte del Gobierno federal”, sostuvo, al cuestionar las decisiones en materia de salud de la administración del expresidente López Obrador.

La diputada local del PAN Laura Álvarez Soto cuestionó el manejo de los recursos públicos destinados al sector salud y aseguró que, entre 2022 y 2025, existió un subejercicio de 44 mil millones de pesos que, a su juicio, pudo aprovecharse para adquirir medicamentos y vacunas. El comunicado no precisó el desglose presupuestal que sustenta ese señalamiento.

Ambas exigieron a las autoridades sanitarias presentar un informe detallado sobre las existencias de vacunas, reforzar los cercos epidemiológicos y emprender una campaña nacional que priorice a las comunidades con mayores dificultades de acceso a los servicios de salud.