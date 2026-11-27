México y Guatemala acordaron convocar a una reunión regional para atender las caravanas migrantes, negociar nuevos mecanismos para el retorno de personas a sus países de origen y la búsqueda de desaparecidos, así como fortalecer el intercambio de información en materia de seguridad fronteriza y acelerar los proyectos de interconexión ferroviaria y eléctrica.

Tras casi una década sin celebrar una reunión plenaria de la Comisión Binacional, los secretarios de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, y de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, retomaron los trabajos de este mecanismo de cooperación, cuya decimotercera edición culminó con la firma de un acta final.

Respecto a la movilidad humana, ambas naciones realizarán visitas técnicas a distintos puntos de su frontera común durante el primer trimestre de 2027 e impulsarán la negociación de dos instrumentos de colaboración que permitan ampliar las capacidades institucionales para atender a la población migrante.

“El primero acompañará los procesos de retorno y el segundo facilitará la búsqueda de personas migrantes lamentablemente desaparecidas”, explicó Velasco Álvarez.

Esta mañana, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) y el ministro Carlos Ramiro Martínez (@CRMartinezGT) realizaron un mensaje a medios de comunicación para dar a conocer los resultados de la XIII Reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala.



En su mensaje, el… pic.twitter.com/qPzpmxqHWU — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 27, 2026

Guatemala también entregó el instrumento de ratificación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza, cuya renovación ocurrió en octubre pasado. Como parte de los compromisos adquiridos, las autoridades celebrarán próximamente la primera sesión técnica bajo su nueva estructura, con énfasis en la coordinación bilateral y el intercambio de información.

“El tema de la seguridad y el tema del combate al narcotráfico son tareas que no puede desarrollar un solo Estado; lo tiene que hacer de manera coordinada y conjunta con otros países”, sostuvo Martínez Alvarado.

Además, los gobiernos acordaron acelerar los trabajos para concretar la conexión ferroviaria entre Ciudad Hidalgo, en territorio mexicano, y Tecún Umán, del lado guatemalteco, así como su vinculación con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto que actualmente atraviesa una etapa de análisis técnico.

“Queremos que nuestra frontera sea conocida por lo que construye y no por lo que divide. Por ella deben pasar trenes, energía, cooperación y oportunidades; nunca la desconfianza ni la violencia”, manifestó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Como parte de la agenda energética, las delegaciones dieron seguimiento al aprovechamiento del potencial hidroeléctrico de la cuenca del río Usumacinta y a los planes de interconexión eléctrica entre ambas naciones.

La cooperación mexicana en territorio guatemalteco también contempla ampliar la cobertura de los programas sociales orientados a fortalecer la seguridad alimentaria y la productividad agrícola. A través de Juntos por el Bienestar, las autoridades prevén beneficiar a 10 mil personas en seis departamentos.

Durante la segunda fase de Sembrando Vida, el Gobierno mexicano acompañará, en una primera etapa, a dos mil 300 agricultores de San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Petén.

Sobre la continuidad de los compromisos bilaterales, Martínez Alvarado recordó que su país celebrará elecciones en 2027 y concretará el relevo presidencial en enero de 2028, por lo que refrendó la disposición de la administración de Bernardo Arévalo para mantener los trabajos conjuntos hasta el término de su mandato.

Velasco Álvarez destacó que, en los últimos cuatro meses, los cancilleres sostuvieron tres encuentros para acelerar el cumplimiento de las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de su homólogo guatemalteco, particularmente en los proyectos de integración regional.

Por otra parte, el funcionario mexicano recordó que el próximo 29 de diciembre se cumplirán 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz de Guatemala, que en 1996 pusieron fin a más de tres décadas de conflicto armado.

México, recordó, participó en aquel proceso y albergó en abril de 1991 la primera reunión formal de negociaciones entre el Gobierno guatemalteco y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

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MSL