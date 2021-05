Se reúne con Almagro en Washington

Adrián de la Garza denuncia en la OEA intromisión El candidato de NL, indagado por la FGR, se reúne con Luis Almagro y acusa a AMLO de intervenir en elección; Presidente pide denunciar a todos los que están dando tarjetas; si no tienen dinero no es ilegal: Ciro Murayama; dice López Obrador que jefe del INE se hace de la vista gorda ante un fraude; no es un demócrata, sostiene