AMLO afirma que si Consejo de Morena avala que ‘corcholatas’ renuncien éstas lo deben de hacer

Luego de la renuncia de Marcelo Ebrard a la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta mañana desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que hay un proceso en puerta y que Ebrard aspira a ser candidato de Morena, para contender por la presidencia del país.

"Como sabemos hay un proceso en puerta, se tiene que elegir al candidato o candidata de la presidencia, del bloque conservador, de otros partidos y de Morena.

"Ya inició este proceso, y por eso la renuncia de Marcelo Ebrard, porque como es de dominio público, él aspira a ser candidato como la Jefa de Gobierno de CDMX, Sheinbaum; como el coordinador de los senadores, Monreal; como Adán Augusto López, titular de Segob, son los que han expresado su interés. Del PT también y ha expresado su interés y tiene derecho, y también del PVEM", indicó el presidente. "Si en el Consejo de Morena se aprueba de que deben de renunciar así debe ser".

'Es posible que más aspirantes presenten sus renuncias'

Además, indicó que la renuncia de Marcelo Ebrard no será la única, pues los aspirantes que quieran contender por esta candidatura, también lo harán en días posteriores.

"Ya inició ese proceso y a eso se debe la renuncia de Marcelo; es posible que en estos días quienes aspiren presenten sus renuncias, y quienes van a sustituirlos tienen tiempo. Si en el consejo de Morena se aprueba de que deben de renunciar, así debe ser", indicó.

¿Quién lo reemplazará?

En este sentido, el presidente López Obrador declaró que aún se encuentra analizando quién sustituirá a Ebrard en la SRE en lo que resta de su mandato. "Tengo tiempo para pensar quién puede sustituirlo y así en todos los casos".

Agregó que en esta administración no hay "dedazo": "Es muy importante que estemos asistiendo a un hecho inédito, porque durante mucho tiempo fue el dedazo. No hay tapado, no hay dedazo, no hay imposición, en el caso que nos corresponde. En el bloque conservador ahí ya sabemos que van a consultar con los mandamás".