No fueron buenos modos de la CNTE, refiere

AMLO ante bloqueo de CNTE a mañanera: Quise protestar para no perder la costumbre AMLO aseguró que durante el bloqueo que sufrió de la CNTE, lo que originó que no ofreciera su mañanera,"quise protestar para no perder la costumbre, porque vengo de la protesta durante muchos años"