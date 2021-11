AMLO celebra aportación de Grupo México de 300 mdp para fondo de mineros jubilados

Al encabezar el Plan de Justicia para Cananea, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó la aportación de Grupo México para la creación de un fondo de apoyo por 10 años para mineros retirados a partir de enero 2022.

“Darle una pensión a los trabajadores que legalmente no tenían derecho, es un acto de justicia innegable que tengan este reconocimiento; si por cuestiones legales, administrativas, fueron excluidos, pues qué bien que se está reparando el daño, la omisión y la empresa aporta”, dijo.

Los trabajadores a los que hizo referencia el mandatario no fueron dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al no haber cotizado, no tienen acceso a una pensión.

“Cuando el secretario de Gobernación me dijo que la empresa iba a cooperar con estos 300 millones, nosotros dimos la instrucción de aportar otra cantidad igual: otros 300 millones, para que así más de mil trabajadores tengan sus pensiones .

“Vamos a empezar con salario mínimo, pero esos mismos trabajadores pues van a recibir su pensión de adultos mayores y, según mis cuentas, como va a ir incrementando el salario mínimo porque es un compromiso que hemos hecho, de aumentar año con año el salario mínimo, antes de que abandonemos el gobierno van a estar recibiendo alrededor de 10 mil pesos mensuales”, expresó.

Los apoyos en caso de fallecimiento del minero beneficiado le serán entregados a las viudas, explicó la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

AMLO no descartó tener otro encuentro en el que participen autoridades de los tres ámbitos de gobierno, sindicatos, dirigentes, obreros y empresarios; dejar atrás la confrontación y propiciar la unidad en beneficio de Cananea.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, anunció la construcción de 10 plantas potabilizadoras y la rehabilitación de toda la red de tubería, con parte de las aportaciones de Grupo México.

Durante el acto, el gobernador Alfonso Durazo Montaño entregó en donación al IMSS el Hospital General de Cananea, para que se ponga en operación el programa IMSS-Bienestar y dar acceso gratuito a los habitantes de la comunidad.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dijo que se dará mantenimiento integral a 14 Centros de Salud, un Hospital General y a las Unidades Médicas familiares 19 de Agua Prieta y 55 de Cananea.

ANR