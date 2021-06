AMLO envía pésame por muerte de siete mineros en Múzquiz, Coahuila

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió su pésame a las familias de los siete trabajadores mineros que perdieron la vida tras el colapso en el socavón de Micarán, en Múzquiz, Coahuila, cuya causa se debió a una inundación por la ruptura de una represa de agua, y pidió a sus opositores que no pretendan “sacar raja política”.

Aseguró que se iniciará una investigación por estos hechos para conocer si hubo alguna responsabilidad de los dueños de la mina, por qué el derrumbe, si la mina estaba en condiciones para trabajar o no, si había seguridad, esa es la etapa que viene.

Hay, como se dice coloquialmente, mucha grilla y a veces no les importa el dolor de la gente sino lo que buscan es sacar raja, me refiero a lideres nylon, a políticos corruptos, empresarios deshonestos, a medios vendidos o alquilados; entonces tenemos que pensar primero en la gente y no aprovechar siempre una tragedia para sacar raja, aseveró.