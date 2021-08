AMLO: Gobierno entrará al rescate financiero de estados para pagar nóminas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que el Gobierno federal entrará al rescate financiero de algunos estados del país para el pago de la nómina de los trabajadores, ya que no supieron administrar los recursos y se endeudaron demasiado.

"Vamos a ayudar sobre todo para el pago de las nóminas porque no se le puede retener el salario a los trabajadores. En el caso de las nóminas se tiene que ayudar y no nos corresponde legalmente; el Gobierno federal no le debe a ningún estado sus participaciones, a ningún estado", insistió.

AMLO destacó en conferencia de prensa que muchos gobernadores que están por dejar el cargo asumieron muchas deudas y ya no tienen recursos para solventar las nóminas, e incluso los que están por entrar en funciones le han pedido que ya no les otorguen más participaciones federales.

"Los que van a entrar están planteando que ya no les entreguen todo porque nos va a quedar a nosotros el problema, o no nos va a quedar nada, porque hay casos que se entregaron las participaciones por adelantado, y los que van a entrar van a recibir poco", detalló AMLO.

AMLO pidió a los nuevos gobernadores que asumirán el cargo en los próximos meses, que no se conviertan en "tapaderas" de las anomalías en el manejo de los recursos de los estados porque les va a afectar en el futuro.

Cuestionó a los mandatarios salientes por no administrar bien el presupuesto, "¿por qué no aplicas un plan de austeridad, por qué sigue el derroche, por qué solapaste el endeudamiento y no dijiste nada. Te ayudaron en la campaña, estableciste relación de complicidad", refirió.

AMLO puso como ejemplo que en Tlaxcala hay una ley que tiene años, la cual establece que no se puede endeudar, lo cual se dio en el gobierno de José Antonio Álvarez Lima.

Añadió que Querétaro es otra entidad que sin tener una ley vigente, logró o está concluyendo su gestión sin dejar deuda o con muy poca; "eso es digno de reconocimiento, pero hay otros que actuaron mal, no supieron administrar bien los fondos ".

