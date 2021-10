AMLO: No estamos en contra de los investigadores del Conacyt, sino de la corrupción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que los investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) no deben preocuparse, porque su Gobierno no está en contra de ellos, sino de la corrupción.

Durante la conferencia de prensa matutina, AMLO se refirió a “los perseguidos del Conacyt” y precisó que su administración mantiene su combate contra el que considera como el principal problema del país.

“Un investigador del Conacyt no debe de preocuparse, no tiene nada que temer, no estamos en contra de los investigadores, estamos en contra de la corrupción, no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la riqueza mal habida, estamos en contra de la corrupción porque ha dañado mucho a México”, manifestó.

AMLO criticó que de una partida de 500 millones de pesos, los investigadores del Conacyt hayan destinado 100 millones a un estudio y 400 millones para viajes, hoteles y comidas.

Dice un señor de estos investigadores (del Conacyt) que no se puede comer en fondas… Es lo más suculento que hay en el país AMLO

​Presidente de México

EGC