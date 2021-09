Pide AMLO no resistirse a la vacuna

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un llamado a la población a que no se “resista” a ponerse la vacuna contra COVID.

En la conferencia mañanera que ofreció desde Oaxaca, AMLO indicó que los registros son de 70 por ciento de los inoculados, cuando menos con una dosis.

“Hacer un llamado a que nos vacunemos (contra COVID), porque hay quien todavía se resiste AMLO

​Presidente de México

"La vacuna es lo mejor para que no nos afecte el COVID y está demostrado que no trae consigo ningún efecto secundario, ningún daño al organismo, no hay reacciones, ayuda mucho la vacuna”, expresó AMLO.

Aseguró que en el caso de los biológicos de doble dosis está demostrado que no es necesario una tercera aplicación, mientras que la de Cansino y Johnson y Johnson sólo son de una dosis.

AMLO dijo que así como se aplicaron las vacunas contra COVID para las embarazadas, también se garantizará para los jóvenes que tengan alguna enfermedad y requieran la dosis.

EGC