AMLO llama “ternuritas, títeres y peleles” a Zedillo y Calderón por cuestionar sus decisiones de gobierno

El Presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó las participaciones de los expresidentes, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, en el Foro Iberoamericano de la Fundación Internacional para la Libertad, donde advirtieron sobre riesgos para las economías en América Latina, debido a la irrupción de gobiernos populistas.

"¿Cómo enojarnos, si van a España, a acusarnos? Si apoyar a los pobres es populista, que me apunten en la lista; es lamentable el papel de títere y pelele de Zedillo que vendió los ferrocarriles nacionales y se fue a trabajar de empleado de una de las empresas que recibió los ferrocarriles; Calderón hablando de democracia cuando se robaron la presidencia, si él lo sabe, hasta Fox lo sabe"

Añadió que no hay que enojarse demasiado y consideró que las declaraciones y por el contexto en que se producen, causan “ternura” .

"La verdad me da risa, y yo les pido a todos que no nos enojemos sobre lo que dicen Zedillo y Calderón en España, ¿nos podemos molestar? No, ¡ternuritas!"