AMLO: Conservadores magnifican crímenes de candidatos; no habrá impunidad para nadie

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló este jueves que los asesinatos de candidatos a puestos de elección popular son magnificados por los conservadores y los medios de comunicación, lo cual es normal porque es un asunto de la temporada electoral.

leer más Del PRI y de Morena la mayoría de políticos asesinados en esta campaña

"La nota roja adquiere un papel relevante en los medios, entonces como hay ahora una polarización política obvia porque se agrupó todo el conservadurismo en contra de nuestro proyecto y los medios han tomado partido, todo esto se magnifica, es normal, es un asunto de la temporada", afirmó AMLO.

En conferencia de prensa mañanera, AMLO ratificó que en su gobierno ya no hay complicidad con la delincuencia, pues todos los crímenes de políticos están siendo aclarados porque no existe impunidad.

"Esto es un mensaje para los que se portan mal o los que piensan que pueden hacer una fechoría y van a quedar impunes, se están aclarando todos los casos, ya no es el tiempo de antes de que se cometía un delito y había impunidad.

"Ahora la autoridad no tiene precio, al presidente no se le puede comprar ni establece relaciones de complicidad con nadie", subrayó luego de insistir en que "ya no es el tiempo de las complicidades, de cuando el gobierno era una red de complicidades y componendas".

AMLO lamenta agresiones a candidatos

AMLO lamentó las recientes agresiones a candidatos a puestos de elección popular, lo cual es triste que se agreda, amenace a un abanderado, a su familia y pierdan la vida.

"Esto es muy triste, bajo cualquier circunstancia, sean políticos, periodistas, ciudadanos, obreros, campesinos, cualquiera que pierda la vida es una tristeza, es un dolor para sus familiares, para todos", agregó AMLO.

AMLO reiteró que hay un plan de protección a los candidatos donde participan autoridades estatales, gobierno federal. Añadió que en todo el país hay protección a los abanderados, y adelantó que la próxima semana la titular de Seguridad federal Rosa Icela Rodríguez dará un informe al respecto.

Dijo que ningún caso quedará impune y recordó los casos de asesinatos en Oaxaca donde una candidata en Ocotlán perdió la vida, donde están detenidos los autores materiales.

"Se asesinó a una dirigente social en Nochixtlán, ya están los detenidos; se asesinó a una precandidata en Cosoleacaque, Veracruz, ya están detenidos. Quiero subrayar que no hay impunidad para nadie", puntualizó AMLO.

