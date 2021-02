AMLO plantea a empresarios comprar avión presidencial; ha costado trabajo venderlo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que busca convencer a un grupo de empresarios con posibilidades económicas, para que formen un grupo que compre el avión presidencial TP-01 "José María Morelos y Pavón".

"Estoy buscando convencer a empresarios, que tiene posibilidades económicas, para que hagan un grupo y se queden con el avión presidencial, porque ha costado trabajo venderlos, me cuesta trabajo convencerlos porque nadie quiere ‘tirar aceite’, ya es otra situación y no está demás subrayarlo porque algunos dicen “dónde está el cambio, no se ve”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 9 de febrero de 2021. Foto: Cuartoscuro.

En conferencia de prensa matutina, AMLO criticó que en sexenios pasados se utilizaban los helicópteros y jets del Estado para ir a jugar golf a entidades como Quintana Roo.

"Se subían en el Campo Marte, eso es de fantoches, de gente acomplejada, prepotente, corruptos. Ya es otra situación, ahora ya hay austeridad republicana, ya es distinto".

Cuestionado sobre los viajes en jet privado de la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, el octubre del año pasado, AMLO opinó que "no ayuda mucho que se tengan comportamientos extravagantes.

"Ya pasó el tiempo de que se usaban los helicópteros" para actividades de ese tipo, remarcó el jefe del Ejecutivo federal.

ntb