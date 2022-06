AMLO reitera que Carlos Alazraki tiene un pensamiento hitleriano

A pesar de la molestia que provocó entre la comunidad judía de México, el que haya llamado hitleriano al publicista Carlos Alazraky, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reitera que sí tiene un pensamiento hitleriano.

Señaló que no generaliza, porque dentro de la comunidad judía asentada en México hay personajes buenos, pero no significa que haya una patente de corzo para este grupo.

“Muchos de la comunidad judía que son excelentes constructores, gente buena, pero eso no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente de corzo para poder dañar, afectar un movimiento de transformación, nada más por sus ideales, sus pensamientos, su conservadurismo y repito su hitlerismo ”, insistió el mandatario.

Y basó sus dichos en una declaración del propio Alazraki, que fue transmitida durante la conferencia mañanera, en la que el publicista señaló que él tenía la solución para haber ganado las elecciones en 2018.

“Yo tenía, como no me contrato nadie, lo puedo decir con una tranquilidad. Yo tenía la solución en mercadotecnia: Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va ”, declaró el publicista en una charla con el excandidato presidencial del PRI en 2006, Roberto Madrazo.

López Obrador insistió en que pueden haber desaparecido los líderes, pero su pensamiento persiste.

“Incluso aclaré que puede no estar Hitler, puede no estar Mussolini o Stalin, puede no estar Franco, pero las ideas nazifascismo, franquistas, el estalinismo existe, hablaba yo de que siempre cuando desaparecen asesinan a un dirigente social se habla de la pérdida y de que se ausenta de nosotros, pero no su pensamiento, no sus ideales, los ideales no mueren y a eso me refería a los ideales, el señor Alazraky pues seguidor del pensamiento de Hitler”, reiteró López Obrador.

