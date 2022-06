AMLO reitera que no debe haber tapados rumbo a contienda presidencial de 2024

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que ya no debe haber tapados rumbo a la contienda presidencial de 2024 y de nueva cuenta hizo su lista de presidenciables.

En su conferencia matutina desde Huatulco, Oaxaca, dijo que todos tienen posibilidad de participar, como Claudio X. González, de quien ironizó que parece que simpatiza con su movimiento, porque es su principal promotor.

Sobre funcionarios de la Cuarta Transformación resaltó a Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Tatiana Clouthier como presidenciables.

Sobre posibles candidatos de oposición rumbo a los comicios de 2024, el Presidente de México habló de Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, y Claudio X. González.

"Y de otros partidos me preguntaban que si el gobernador que está en Yucatán, dije sí, cómo no; me preguntan por Alejandro (Murat), pues también, que no haya tapados, todos tienen esa posibilidad de participar; Claudio X. González, o sea, sólo nada más es que si tienen una responsabilidad pues es cumplir con la gente".