AMLO: Revocación de mandato no me preocupa, sino mi estado de salud

El primer mandatario Andrés Manuel López Obrador afirmó que la revocación de mandato a realizarse el próximo año, no le preocupa mucho porque cuenta con el respaldo del pueblo, pero sí, reconoció que le inquieta su estado de salud y lo que puedan padecer los seres humanos en todo este tiempo.

"La revocación del mandato sinceramente no me preocupa mucho, yo le tengo mucha fe al pueblo de México y siempre me han apoyado, respaldado. Estoy más preocupado por la ciencia y la naturaleza, mi estado de salud, por todo lo que podemos padecer los seres humanos, todo lo que no está en nuestro control", dijo AMLO.

En la habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional, AMLO declaró que si llega a finales de septiembre de 2024 al final de su sexenio, quiere haber contribuido a lograr un México "más justo, igualitario, fraterno, pacífico , y además con mucho prestigio en el concierto de las naciones".

Recordó que sigue con la escritura de su libro sobre lo que ha realizado en estos más de dos años y medios de Gobierno y lo que está en perspectiva; confío en que esté listo para el 1 de septiembre cuando presente su tercer informe de labores de la actual administración.

"Y el último capítulo es cómo estoy viendo el futuro, qué espero para finales de Gobierno, aclarando que todavía voy a pasar la prueba de revocación de mandato", señaló.

"Ahí describo lo que veo hacia adelante. Estoy terminando el borrador; dedicaré este mes a la revisión y espero entregarlo a la editorial en agosto. Ahí siempre hay un regateo de tiempo, sobre el tiempo de impresión. Espero que esté el libro al día 1 de septiembre, el tercer informe, a la mitad del tiempo", mencionó AMLO.

El jefe del Ejecutivo federal adelantó que su libro consta de cuatro capítulos, y está por terminar la primer versión. "El tiempo que me queda libre lo estoy dedicando a eso, escribo en los aviones, en los hoteles, cada vez que hay posibilidad de hacerlo", apuntó.

más para leer Lorenzo Córdova: no se ha convocado al INE para la consulta de revocación de mandato

La obra expondrá lo que ha hecho su Gobierno hasta ahora, qué se ha hecho y tiene dos vertientes: en política interna y en política exterior. "Incluso yo sostengo que no se puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa, y para ser respetados afuera tenemos que rendir buenas cuentas.

"He llegado a decir que la mejor política exterior es la interior . Si hacemos bien las cosas en México, no hace falta salir al exterior: si estamos bien, se enteran en el exterior, y si se hace mal, lo mismo. En dos años sólo he salido una vez, un día (a Estados Unidos)", remarcó.

López Obrador hizo notar que un capítulo se refiere a la importancia del acuerdo comercial de América del Norte, pues de lo contrario tendríamos problemas.

TE PUEDE INTERESAR AMLO propone dar Premio Nobel de Ciencia a creadores de la vacuna contra COVID

"Ahora, por el Tratado, México es de los países más atractivos del mundo para invertir, tenemos la garantía que no falta la inversión extranjera. Cada vez es mayor el crecimiento de nuestras exportaciones. Ello significa crecimiento económico, divisas, bienestar", agregó AMLO.

En el segundo capítulo, detalló, describe cómo fue la relación con el presidente Donald Trump, la falta de confrontación y otras acciones en el terreno de la política exterior.

El tercero está dirigido a reflexionar sobre el comportamiento de sus adversarios, de cómo se conformó un bloque reaccionario, conservador, que ha querido detener la transformación.

"Ahí hablo de los medios de comunicación, los partidos políticos, grupos de interés. Siempre que hay un proceso real de transformación se produce una reacción, de ahí viene el término de reaccionarios", finalizó AMLO.