"No soy títere o pelele de ningún gobierno extranjero", asegura AMLO por quejas de EU y Canadá

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es títere o pelele de ningún gobierno extranjero, pues su deber es defender la libertad, independencia y soberanía del país en materia energética, en referencia a la disputa con Estados Unidos y Canadá por supuestas violaciones al T-MEC.

Durante la supervisión del Plan de Salud IMSS-Bienestar en la Unidad Médica IMSS Bienestar ubicada Nayarit, el mandatario federal calificó a quienes apoyan a empresas extrajeras como "reaccionarios" y "traidores a la patria", ya que no hacen lo mismo con empresas mexicanas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Estados Unidos con Canadá nos hacen un reclamo porque queremos rescatar nuestro petróleo y electricidad, pero los reaccionarios defienden a las empresas petroleras del extranjero. Son unos traidores a la patria, pero no vamos a dar ni un paso atrás ya que México es un país independiente y no es colonia de ningún país extranjero y el Presidente de México no es un títere o pelele de gobiernos exteriores” Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

López Obrador dijo que hará valer la soberanía e independencia del país, y aclaró que aunque no les guste a los opositores el precio de energéticos es más barato en México que en Estados Unidos, como el costo del litro de gasolina.

Médicos protestan y AMLO promete modernizar sistema de salud

En medio de protestas de médicos durante el evento, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a modernizar el sistema de salud, con el objetivo de que no falten medicamentos y especialistas; igualmente, para que todos los mexicanos tengan derecho y acceso a los servicios sanitarios de manera gratuita .

“Quien no tiene dinero para contratar un médico particular o a una clínica privada lo van a tener, la mitad de los mexicanos están en esa situación, por ello queremos que los mexicanos tengan garantizado el derecho a la salud y sean atendidos y estén bien los equipos y que haya especialistas y se les entreguen sus medicamentos de manera gratuita” Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Además, comentó que en el caso de las instalaciones médicas habrá que rehabilitarlas, mejorarlas y equiparlas para que tengan los equipos más avanzados, pues es necesario atender emergencias como infartos, una de las principales causas de muerte de personas en el país.

“Queremos que haya los equipos en todos los centros de salud, pensando en que haya medicina preventiva, primer nivel de atención médica; aparte tener atención los fines de semana, ya que debemos tener médicos todos los días”, sostuvo.

Por ese motivo aseveró que tomó la decisión de contratar médicos especialistas de Cuba, porque la salud no tiene que ver con ideologías, sino con derechos humanos.

“Por ello, si hay que traerlos de Estados Unidos, Rusia o Cuba los vamos a traer, aunque les moleste a los adversarios”, aseguró.

En este tenor comentó que todos los médicos van a ser basificados, y adelantó que aquellos que fueron despedidos injustamente van a ser reinstalados, “pero se tiene que revisar porque no queremos gente que cobre sin trabajar; no deben de preocuparse los que están trabajando, pues tienen su derecho a salvo y no van a faltar los medicamentos, pues vamos a mejorar el sistema de salud” , asestó.

