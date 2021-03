AMLO: Vacunas contra COVID-19 no han llegado en mal estado a las entidades

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que las vacunas contra COVID-19 que llegaron a ocho estados del país a una mayor temperatura de la requerida, no tuvieron ningún problema.

"A reserva de que lo informen en la tarde, les adelanto que no hubo ningún desperdicio ni llegaron en mal estado las vacunas", señaló AMLO durante la conferencia matutina de este viernes.

Ya el pasado martes, Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), se refirió en conferencia de prensa a la preocupación de gobiernos estatales por recibir la vacuna china Sinovac a entre de 11 y 12 grados centígrados cuando se recomienda que permanezca a entre dos y ocho grados, y aseguró que no se detectaron problemas por ello.

Al respecto, el titular del ejecutivo aclaró que ningún biológico estaba echado a perder.

"No fue así ni en Nuevo León ni en otros estados, se pensó que las vacunas no tenían la refrigeración suficiente, se hicieron las pruebas, los análisis, resultó que no tenían ningún problema y se aplicaron", puntualizó.

Agregó que por el periodo electoral están circulando muchas noticias falsas, por lo que llamó a la población a no dejarse engañar.

"Ayer también hubo un caso lamentable en Hidalgo de una señora que falleció después de que se le aplicó la vacuna y de inmediato se relacionó, ya se están haciendo los estudios con especialistas y al parecer no hubo relación con la vacuna, sin embargo, le dan vuelo los medios, yo creo que nunca había habido tanto amarillismo como ahora; llamar a la gente que lo que lea lo vea con reserva, y lo que escuche en la radio y lo que vea en la televisión, porque hay muchas noticias falsas", concluyó.

ntb