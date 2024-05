Analizará Álvarez Máynez continuidad de su campaña, tras accidente en Nuevo León

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, informó que analizará con su equipo la continuidad de sus actos de proselitismo en los últimos días de campaña, de acuerdo a la evolución de los heridos que aún permanecen hospitalizados en Nuevo León.

En entrevista previa al encuentro con estudiantes de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, señaló que dos personas serán intervenidas quirúrgicamente, luego de las lesiones graves que sufrieron tras desplomarse el escenario donde se realizaba el acto de proselitismo de MC en San Pedro Garza García.

Lo vamos a tener que evaluar de acuerdo a la evolución también de las personas, de los hechos, pero lo vamos a estar evaluando día a día y hora a hora. Vamos a tratar de tomar lo que sea más sensato Jorge Álvarez Máynez

“Lo vamos a tener que evaluar de acuerdo a la evolución también de las personas, de los hechos, pero lo vamos a estar evaluando día a día y hora a hora. Vamos a tratar de tomar lo que sea más sensato”, dijo, sin embargo, admitió que nunca es fácil Valorar si es incorrecto o si no se reanuda.

Jorge Álvarez Máynez. Foto: Eduardo Cabrera.

Jorge Álvarez Máynez denunció que algunas voces de la oposición han emitido opiniones “mezquinas” sobre lo que ocurrió en Nuevo León, a los cuales calificó como “carroñeros” de la política.

“Supuestos intelectuales de oposición han compartido una serie de cosas mezquinas, inhumanas, claro que hay diferentes posiciones, pero es muy contrastante cómo se reacciona frente a un momento así y cómo, la verdad, sobre todo la clase política, la vieja política, senadores, una vergüenza”, aseguró Jorge Álvarez Máynez.

Visiblemente afectado por la tragedia en Nuevo León, Jorge Álvarez Máynez dejó en claro que ellos no lo orillará a abandonar su campaña en estos últimos días previos a la elección; “nunca me voy a hacer a un lado de las responsabilidades en ningún sentido, nunca”.

-¿Se ve afectado?-, cuestionó la prensa.

“Sí, pero no te pueden afectar, una cosa es tener dolor y otra cosa es no tener la fortaleza”, respondió Jorge Álvarez Máynez, luego de rechazar que pretenda sacar raja política con este caso del accidente en San Pedro Garza.

Sobre si la empresa Proaudio, encargada de instalar el escenario que se vino abajo causando la muerte de nueve personas, está siendo investigada, el emecista opinó que ese no es el tema en este momento.

No conozco ni a la empresa, ni tengo información sobre el tema. La verdad es que he estado viendo los temas, fue un fenómeno climatológico que se conoce como una micro ráfaga, si ven los videos en internet de las micro ráfagas, tumbancas, bueno de hecho en Nuevo León se cayeron departamentos, bardas, árboles. No puedo adelantar un criterio, por supuesto que estoy de acuerdo en que haya una investigación, pero no me parece que sea el tema Jorge Álvarez Máynez

Jorge Álvarez Máynez en reunión con los estudiantes, acusó que los opositores de manera ruin “achacan” al Presidente López Obrador de la muerte de un niño de 12 años en Paraíso, Tabasco.

“Esas mismas personas ahora utilizan a Anabel Hernández para decirle narco a una candidata. No estoy diciendo que haya que defenderla, no creo que Claudia (Sheinbaum) sea narcotraficante (…) como tampoco creo que lo sea Xóchitl. No me parece que sea necesario ese nivel de mezquindad”, advirtió Jorge Álvarez Máynez.

