Carmen Aristegui está en mi contra: AMLO; "este país no merece ser envenenado", responde la periodista

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la periodista Carmen Aristegui sí está en contra de él aunque ella lo niegue.

“Decirle a Carmen Aristegui de que no es cierto de que ella no está ni a favor ni en contra mía, no es cierto, está en contra mía, para hablar claro”, expresó este martes.

En conferencia de prensa, destacó que si la periodista no cree en el proyecto de transformación, su gobierno sí lo hace y por eso defiende la causa.

“Y no habría ningún problema que estuviera en contra mía si yo no formara parte de un movimiento de millones de mexicanos que queremos llevar a cabo una transformación del país, ahora sí que no es conmigo, es con un movimiento de transformación”, aseguró.

López Obrador sostuvo que su movimiento tiene mucha fe en el porvenir y lamentó que Carmen Aristegui no coincida con ello.

“Entonces que también entienda que no es un asunto personal, ella tiene un pensamiento y está alineada al bloque conservador”, subrayó.

El Presidente consideró que aunque Carmen Aristegui se muestre independiente no es distinta a Carlos Loret de Mola, por lo que pidió a la gente no dejarse engañar sobre si un periodista es distinto a otro. “Por eso cuando dicen que son distintos Carmen que Loret yo digo 'quién sabe', políticamente hablando”, expresó.

Por su parte, Carmen Aristegui respondió este mismo martes con la pregunta: “¿Qué está queriendo decir el presidente, que yo estoy en contra de millones de mexicanos o que millones de mexicanos estén en mi contra?”

En su programa de radio, la periodista aclaró que sí desea una transformación profunda en materia de justicia, democracia, libertada de expresión y economía.

“Y para eso se requiere un presidente que esté a la altura de su mandato. Así es que vuelvo a decir: no estoy a favor ni en contra del presidente como un propósito político. Estoy a favor de una transformación que este país requiere, que este país necesita”, externó.

Aristegui lamentó que López Obrador mantenga un discurso “confrontativo” y que además lo haga con la utilización de los recursos públicos.

“Este país no merece ser envenenado, ya de por sí tenemos mucho veneno histórico, un veneno que queda ahí con los muchísimos agravios que existen en este país de todo tipo y deliberadamente seguir enconando a la población y en este caso utilizar a algunos medios y a algunos periodistas, en este caso, me incluye en su lista el Presidente de la República con este propósito, es francamente lamentable”, comentó.

Además, la periodista aclaró que no todos los medios de comunicación se encuentran en el “mismo saco” y que Aristegui Noticias no está involucrado con ningún empresario.

“Porque a ver, aquí no tenemos a un Roberto Madrazo y por supuesto no todos somos Loret”, añadió.

JVR