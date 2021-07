Autodefensas en Pantelhó responden a intereses caciquiles o la delincuencia: AMLO

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reprobó la aparición de un grupo de autodefensas denominado "El Machete" en Pantelhó, Chiapas, ya que es ilegal porque nadie puede hacerse justicia por propia mano, y no descartó que responda a intereses caciquiles y politiqueros, o a la misma delincuencia.

"O es una cuestión politiquera de dominio caciquil en una región, lucha de facciones, de grupos políticos, caciquiles sin ideales, sin principios, sin el propósito de ayudar al pueblo sino de tener poder, o delincuencia; hay que ver de dónde obtienen las armas", afirmó AMLO.

Durante la conferencia de prensa mañanera, AMLO refrendó su desacuerdo con la creación de autodefensas porque el Estado tiene la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos.

"No se puede hacer justicia por propia mano, es ilegal y eso no debe aceptarse. Nadie debe de armarse para enfrentar una supuesta situación de inseguridad porque se puede esgrimir, usar como excusa que hay mucha inseguridad y no es eso, puede ser que se trata de una confrontación política", advirtió AMLO.

El primer mandatario informó que el caso de Pantelhó lo está atendiendo la Secretaría de Gobernación (Segob), pero en ningún caso se acepta que se armen los grupos llamados autodefensas, insistió.

AMLO recordó que en sexenios pasados se trajo a un experto colombiano, el general Óscar Naranjo, para enfrentar el problema de la inseguridad, la violencia en el país con estas autodefensas; "eso no debe aceptarse", puntualizó.