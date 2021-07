Avalan periodo extraordinario en Primera Comisión de la Permanente

La Primera Comisión de la Permanente aprobó la realización del periodo extraordinario, en el que no se incluyó el tema del desafuero de los diputados Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Toledo.

Con 12 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, los legisladores que forman parte de la Primera Comisión avalaron el extraordinario.

En la agenda se precisó que sólo se revisará lo relacionado con la subcontratación laboral, para ampliar el periodo de entrada en vigor, así como la ratificación de los nombramientos de Rogelio Ramírez de la O, como secretario de Hacienda y Crédito Público, y de Roberto Salcedo Aquino, como titular de la Secretaría de la Función Pública.

Al respecto, legisladores del PAN advirtieron las irregularidades que han seguido en todo el proceso del extraordinario y la protección e impunidad que se le brindan a los diputados Huerta y Toledo.

La diputada panista Alejandra García Morlán enfatizó que “no somos borregos” para avalar las cosas a ciegas.

“Nosotros no vamos a ser cómplices de ningún pacto de impunidad, sorprende que ahora ya no sea motivo de discusión el desafuero de dos diputados federales, de Morena y del PT, y pareciera que es para sacar los votos necesarios de estos temas que pudieran esperar a discutirse en la próxima legislatura. El gran acuerdo de todas las fuerzas políticas debiera ser el combate a la corrupción y el no permitir la impunidad, así fuera diputados y senadores”, aseveró.

En el mismo sentido se expresó el senador del PAN, Damián Zepeda, quien enfatizó que es evidente la simulación para frenar los desafueros.

“Hoy veo un grado más de simulación de todo mundo, ahora sí que ya no entendí, les bastaron 24 o 48 horas para quitarse la máscara, el tema central es y sigue siendo los desafueros (...). Hace dos días todo mundo quería proceder con los desafueros y hoy lo que estamos trayendo a votar es lo demás, lo que se supone que no estaban de acuerdo y ahora resulta que no hay consensos, ah, hijo de la chingada”, manifestó.

El diputado de Morena, Rubén Cayetano, enfatizó que se han seguido todas las reglas del procedimiento y aseguró que en su partido están a favor de que se haga justicia.

“Coincidimos en que se vote el dictamen como está presentado, porque ya nos veremos las caras en el pleno y ahí veremos quién es quién, el pueblo de México va a ser testigo de que de manera infundada nos atribuyen, nosotros no estamos en contra de que se haga justicia, hemos dejado constancia”, manifestó.

Sobre el tema del outsourcing, el panista Damián Zepeda recordó que en el tema del outsourcing no existe el dictamen para votarlo en el extraordinario.

El senador del PRI, Manuel Añorve, se manifestó a favor del periodo extraordinario, pero enfatizó que al reunir a los 628 legisladores en San Lázaro se corren riesgos ante la pandemia, por lo que se deben reforzar las medidas sanitarias.

