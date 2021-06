Bolaños-Cacho: PVEM no dará “cheque en blanco” a Morena

El vicecoordinador del Partido Verde en el Senado, Raúl Bolaños-Cacho, aseguró que a pesar de que prevalece la alianza con Morena, eso no implica que se le dé un “cheque en blanco”.

“En las batallas que nosotros consideremos que son buenas para México, como lo hemos hecho desde el inicio de esta Legislatura, seguiremos siendo aliados de Morena, pero en las que no consideremos, como lo hemos hecho cuando se afecta al medio ambiente e intereses de la agenda legislativa del Verde, también vamos a levantar la voz clara y fuerte”, declaró.

Cuestionado por los representantes de los medios de comunicación respecto a si el PVEM ofrece un “cheque en blanco”, puntualizó: “Por supuesto que no, estamos tratando de replantear una alianza legislativa para la nueva Legislatura que comienza el 1 de septiembre”.

El senador por Oaxaca dijo que su propuesta para presidir la Cámara alta en la próxima Legislatura es para conformar una alianza legislativa que permita el avance de acuerdos, con independencia de filiaciones partidistas.

Comentó que ya platicó con el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, a quien le expuso que es necesario que el Senado envíe el mensaje de que la mayoría es México, no un grupo parlamentario.

Indicó que por ello comenzó los acercamientos con las distintas fuerzas políticas representadas en el Senado para integrar una Mesa Directiva plural.

Esta tarde conversé con el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI @osoriochong con respecto al próximo proceso de selección de la Mesa Directiva del Senado de la República @senadomexicano. Unidos, transformamos a México. pic.twitter.com/mrFyC0eDXZ — Raúl Bolaños-Cacho Cué (@RaulBCCue) June 21, 2021

Se necesita de la mayoría simple y hemos hablado ya con distintos coordinadores. Estaré platicando con algunos más y vamos a seguir tratando de construir la ruta para que en la unidad encontremos la construcción de una Mesa Directiva que abone a que el Senado de la República pueda conciliar los acuerdos, que no haya polarización, que no haya división en nuestra Cámara Alta Raúl Bolaños-Cacho, vicecoordinador del PVEM en el Senado

No es un pago de facturas, afirma

Apuntó que en caso de que llegue a la presidencia del Senado eso no representa un pago de facturas de Morena por haber presentado el transitorio para ampliar el periodo del ministro Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“No considero que sea ningún regalo de algo que yo no voté y que yo no aprobé. Que sí propuse y que he asumido la responsabilidad sobre una interpretación jurídica de un servidor, pero que aprobó el Senado de la República, que aprobó la Cámara de Diputados, y no estaríamos dándole un regalo a cualquier senador que propone una iniciativa. El regalo se le tiene que dar al Congreso de la Unión y ese regalo debe ser la construcción de la unidad y encontrando la unidad la mayor fortaleza para México”, declaró.