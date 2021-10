Hay menores con heridas, torceduras e insolación en caravana migrante: ONG

Varios niños que integran la caravana migrante ya presentan heridas, torceduras e insolación, pero las familias no pueden detenerse a atenderlos porque personal del Instituto Nacional de Migración (INM) les sigue el paso, y en cuanto se separan o rezagan son detenidos, señaló Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras, quien comanda el éxodo.

En entrevista con La Razón mencionó que los agentes del INM se encuentran al principio y final del éxodo, y cada que los migrantes se esperan para descansar, atenderse o revisar su estado de salud, son capturados por las autoridades.

“Están lastimados, la insolación los ha acabado, realmente es difícil porque las personas se están lastimando, se tuercen el pie o algo, y no podemos llevarlos a algún lugar a que los atiendan porque los elementos de migración se encuentran apostados al frente y al final de la caravana para detener a quien se rezague”, denunció.

Mujica dijo que lo que hacen es esperar a llegar hasta el pueblo más cercano, para poder acudir a un servicio médico, una vez que la mayoría se encuentre junta, y con ello libran las detenciones.

“Nos vienen vigilando los agentes de Migración, muchas personas deciden entre curar a sus hijos o ser detenidos, vienen atrás como buitres cazando a cualquiera que se despegue a la caravana”, explicó.

El activista indicó que durante el traslado a la Ciudad de México en la caravana migrante, ya hubo un intento por detenerlo, pero cuando los mismos indocumentados y medios de comunicación llegaron al lugar, lo dejaron ir.

Este miércoles llegan a Villa Comaltitlán y valorarán si mañana mismo salen de nueva cuenta por la madrugada a Escuintla, porque depende de cómo se encuentren las familias, su cansancio y estado de salud.

Expertos en temas migratorios criticaron que la falta de respuesta de las autoridades federales, ocasionó que la caravana migrante saliera de Chiapas rumbo a la Ciudad de México para exigir respuestas a sus solicitudes de refugio, poniendo en peligro a las mujeres y niños.

En entrevista con La Razón, Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), aseguró que la culpa de los éxodos es de las autoridades, ya que por su falta de respuesta a trámites legales, orillaron a las personas a salir, a pesar de contar con gente en condición vulnerable.

“Yo te voy a encaminar siempre hacia la responsabilidad de los gobiernos, pues si no se quiere que haya tantas mujeres embarazadas y niños caminando mil 200 kilómetros, por qué no les dan documentación por razones humanitarias para que se puedan subir a autobuses y buscar mejores oportunidades en México", expresó.

La también activista aseveró que es tanta la desesperación de los extranjeros que sin importar los riesgos salen para buscar una respuesta, aunque aclaró que el Gobierno federal es el responsable de la crisis humanitaria que vive el país en materia de migración.

En tanto, Soraya Vázquez, subdirectora de Al Otro Lado, dijo que más que una responsabilidad de los coordinadores de la caravana, es de las autoridades que los han abandonado en el sur del país, con políticas de contención y en un limbo permanente en sus trámites legales.

“Es culpa de la actitud de las autoridades que son las que no le resuelve, los tiene en un estado de limbo permanente; no les garantizan una estancia digna, ni alimentación o la oportunidad de que los padres tengan un ingreso para que los niños tengan una mejor calidad de desarrollo eso se me hace más grave”, explicó.

La activista mencionó que en Chiapas se encuentran en el olvido, y las autoridades les dan un trato inhumano, por ello la caravana es una muestra de la resistencia de estos grupos migrantes por hacerse escuchar.

“Las autoridades deben darles facilidades, regularizarlos, dar condiciones de estancia para que los incluyan en procesos productivos, pero que de verdad hagan un mejoramiento de la política migratoria”, subrayó.

EGC