En una carta, mamá de 'El Chapo' pidió a AMLO repatriarlo; este es el texto íntegro

En marzo de 2020, la Oficina de la Presidencia de México dio a conocer la carta que María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, le hizo llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó que saludó a la señora en aquella fecha durante una visita a Badiraguato, Sinaloa. La mamá del líder criminal falleció este domingo.

En la misiva Loera Pérez, de entonces 92 años de edad, le agradeció a AMLO su intervención para que “El Chapo" sea repatriado y puesto en una cárcel mexicana, pues desde su opinión, fue extraditado de manera ilegal.

La madre de Joaquín Guzmán también pidió la intervención del presidente para que ella pueda ver a su hijo en Estados Unidos, pues le fue negada una visa humanitaria.

Según se lee en la misiva, hubo una primera carta entregada un año antes, donde supuestamente López Obrador encomendó a funcionarios de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda, y de la Fiscalía General de la República, a entregar todas las pruebas que aportaran a que la extradición de "El Chapo" habría sido ilegal.

En conferencia matutina, López Obrador dijo que se encontraba en Badiraguato, Sinaloa, inspeccionando en la construcción de un camino sierra, y le avisaron que la señora quería saludarlo y él decidió acercarse para hacerlo.

“La peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo. Y lo seguiría haciendo. A veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco, que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Entonces, ¿cómo no se la voy a dar a una señora?, ¿cómo le voy a dejar la mano tendida? Se me hace mal el hacer eso”, respondió AMLO al ser cuestionado sobre el saludo a Consuelo Loera.

López informó que la señora le pidió ayuda para poder ver a su hijo en Estados Unidos.

“Entonces, que no lo ha visto en cinco años y que no se quiere morir sin verlo, y me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo y voy a hacer el trámite; desde luego, esto depende del gobierno de Estados Unidos, de la embajada de Estados Unidos. Yo creo que por razones humanitarias se le debería de permitir ir, desde luego con cuidados sanitarios, médicos. Lo haría por cualquier ser humano”, abundó el presidente de México.

Joaquín “El Chapo” Guzmán fue extraditado en enero de 2017 a Estados Unidos. En julio de 2019 fue sentenciado a cadena perpetua, que se produjo al ser declarado culpable por una Corte de Distrito Federal en Brooklyn por los delitos de narcotráfico, asesinato y lavado de dinero.

Aquí la carta íntegra:

¿Qué decía la carta de la mamá de 'El Chapo'?

“Estimado hermano en Cristo:

En primer término deseo agradecerle su intervención, sobre la carta que entregamos en su primer visita a Badiraguato, Sinaloa el año pasado y deseo informarle lo siguiente al respecto.

Nuestros abogados José Luis González Meza y Juan Pablo Badillo están en contacto directo con quienes usted designó para la repatriación de mi querido hijo, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, es decir, los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Secretario de Hacienda y la Fiscalía General de la República, en donde ya se aportaron todas las pruebas en donde queda claro que mi hijo fue entregado ilegalmente al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, nada me haría más feliz a mi y a mi familia verlo en donde debe de estar, en una cárcel en México.

Desgraciadamente tengo que informarle que las gestiones de su Gobierno para que se me otorgará visa humanitaria para visitar, únicamente a mi hijo, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, me fue negada por el Gobierno norteamericano.

Deseo insistirle sobre su apoyo para que se me permita visitar a mi hijo, ya que mi edad avanzada, 92 años, y las enfermedades que me aquejan, así como mis grandes deseos de verlo. Ya que que tengo más de 5 años sin verlo.

En espera de seguir contando con su apoyo, le deseo que nuestro señor Jesucristo lo ilumine y lo colme de bendiciones en esa tarea que el pueblo de México le asignó.

Atentamente: María Consuelo Loera Pérez”.

