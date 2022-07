Celebra el PRD medidas contra “corcholatas”

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano celebró la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de imponer medidas cautelares en contra de funcionarios de Morena, para evitar que sigan realizando actos de campaña.

“Nosotros celebramos a la decisión del Tribunal Electoral de tomar medidas cautelares en contra de militantes de Morena, por tener actos proselitistas, es una violación a la ley lo que están haciendo la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el senador Ricardo Monreal y por supuesto, el canciller Marcelo Ebrard, tiene que parar y si ellos siguen violando la ley debe haber sanciones", señaló en un comunicado.

El perredista aseveró que seguirán respaldando a los organismos electorales autónomos ante el embate de las autoridades federales, ya que son un eslabón fundamental para la democracia del país y por ello, no permitirán que desaparezcan.

Zambrano Grijalva calificó como “insolentes” las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López al señalar que no le preocupan las sanciones que imponga el Instituto Nacional Electoral (INE).

Y es que apenas este martes, López Hernández aseguró que el INE no podrá bajarlo de la contienda por ser abanderado de Morena, pues confía en que los diputados federales desaparezcan al instituto y así se eliminen las sanciones por los actos anticipados de campaña.

Además, adelantó que no permitirán que la reforma electoral pase, como se hizo con la eléctrica. “Les decimos y advertimos que eso no pasará bajo ninguna circunstancia, al igual que no dejamos que pasara la reforma energética, de la misma manera, no permitiremos que esta reforma electoral sea aprobada. Que el secretario se ponga a trabajar, porque los temas que le compete atender están hundiendo y lastimando al país", puntualizó.

El perredista dijo que en México se necesita mantener la autonomía de las instituciones, garantizar que los procesos electorales sean llevados con claridad y legalidad, por esa razón “seguiremos demostrando nuestro apoyo y respaldo al INE y a las instituciones gubernamentales”, aseveró.

FBPT