Tres días después

CNDH lamenta el asesinato de sacerdotes jesuitas; pide no dejar el caso impune Pese a que al inicio la CNDH decidió no pronunciarse respecto al incidente para no abonar a la desinformación, tres días después del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua solicitó a autoridades esclarecer el caso