Conflicto entre Gertz Manero, Sánchez Cordero y Julio Scherer ¿En qué consiste?

Desde los primeros meses de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador se tuvo conocimiento de las diferencias entre Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia y Olga Sánchez Cordero, otrora secretaria de Gobernación, a tal grado que incluso la hoy senadora lo ha admitido en distintas ocasiones.

Sin una postura oficial por parte de Morena sobre el conflicto entre funcionarios y exfuncionarios de la Cuarta Transformación, la confrontación entre el ex consejero jurídico, la senadora y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, agrega un enfrentamiento más a las crisis que ya hay en el guinda.

Consultados en la dirigencia nacional del partido y en la bancada morenista en el Senado, indicaron que no hay un acuerdo específico que refiera una visión unánime sobre el tema, porque justificaron que, además, ya no se sigue una línea que imponga opiniones y coarte la libertad de expresión de sus integrantes, sino que se respeta la pluralidad en los puntos de vista.

Sin embargo, particularmente en el grupo parlamentario del guinda en la Cámara alta explicaron que así como hay grupos divididos en torno al interior de la misma bancada, los que son más radicales y los afines al coordinador Ricardo Monreal, tampoco hay unidad de criterios entre Scherer, Sánchez Cordero y Gertz Manero .

"Ya hay visiones diferentes al interior del partido por temas como el caso Veracruz o el de Sandra Cuevas y esto se suma a todas las diferencias, no contribuye a la unidad interna", reconocieron extraoficialmente.

¿En qué consiste el conflicto entre Gertz Manero, Sánchez Cordero y Julio Scherer?

El exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, dio a conocer a través de Proceso una serie de acusaciones sobre una supuesta trama "perversa" entre la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, y el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en su contra.

"Alejandro Gertz que conozco hoy pretende enviarme al territorio del miedo, el que convierte todos los ruidos en gritos, todas las sombras en amenazas y a todos sus 'enemigos' en blancos de la 'justicia', su justicia", aseveró.

Agregó que la exsecretaria de Gobernación trató de infamarlo al insinuar que utilizó su cercanía con el servicio al Gobierno para obtener "un muy redituable e ilegítimo modo de vida".

"Detrás de las acusaciones en mi contra respecto a una supuesta extorsión al abogado Juan Collado están los intereses de Olga Sánchez Cordero y de Alejandro Gertz Manero, cómplices en el afán por manchar mi nombre", acusó.

La ahora senadora por Morena ya había reconocido públicamente sus diferencias con Scherer, luego de que el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó el tema en una de sus conferencias mañaneras.

Sin embargo, ante los señalamientos de Scherer publicados en la revista, Sánchez Cordero no dudó en reaccionar y aseguró que siempre veló por el interés del país y la gobernabilidad.

"Yo puedo decir con total tranquilidad que todo mi actuar siempre ha estado marcado por el amor a mi país, y la más absoluta honestidad en mis acciones, para llevar adelante la transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que nuestro México requiere", publicó en su cuenta de Twitter.

Sánchez Cordero aseguró que en lo personal da por cerrado el tema, porque serán "los órganos de impartición y procuración de justicia los que hablen" .

Aunque públicamente no hubo una confrontación abierta con el fiscal General, Alejandro Gertz Manero, Julio Scherer aseguró en su texto que éste se conjuntó con la senadora Sánchez Cordero para orquestar una campaña de desprestigio en su contra.

Refirió Scherer que el conflicto con el fiscal nació a raíz de que éste se negó a hacerle un "favor": impedir que su cuñada Laura Morán y su hija, Alejandra Cuevas Morán, obtuvieran un amparo por la acusación del homicidio de su hermano Federico Gertz Manero.

"Entonces explotó el rencor que yo no podía imaginar y del que no había vuelta atrás: vehemente, agregó a su lista de reproches que 'sólo un favor' me había pedido y que yo se lo había negado: impedir que su cuñada Laura Morán y la hija de esta, Alejandra Cuevas Morán, obtuvieran un amparo por la acusación del homicidio de su hermano Federico Gertz Manero, de lo que él las acusa", relató Scherer

Cuestionan al fiscal por temas de espionaje



El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, refirió el jueves pasado que en la reunión con el titular de la FGR se le cuestionó sobre el tema del espionaje en su contra y él se comprometió a presentar al Senado los resultados de la carpeta de investigación que abrió, por lo que se darán a conocer los datos de los responsables.

Posteriormente, el senador Germán Martínez, del Grupo Parlamentario Plural, precisó que él en lo particular cuestionó a Gertz Manero respecto a si sospechaba de Julio Scherer y dijo que, por ello, el fiscal anunció que se presentarán los resultados de la investigación.

