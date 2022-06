Con el control de las Fuerzas Armadas, se evitará que obras caigan en manos de “zopilotes”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que las obras prioritarias de su gobierno, como el Tren Maya y diversas terminales aéreas quedarán bajo la administración de las Fuerzas Armadas, para evitar que después “los zopilotes” traten de quedarse con ellos.

Al encabezar la supervisión de las obras de modernización del Puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz, destacó las acciones de su gobierno y dijo que por eso es necesario que los proyectos prioritarios queden en las manos adecuadas, porque subrayó que en México “ya no queremos política neoliberal o neoporfirista”.

“En este caso, a los marinos de México les vamos a dejar esta empresa, como el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum, el de Palenque y el de Chetumal, el aeropuerto Felipe Ángeles, otra empresa, a la Secretaría de la Defensa, porque no vamos a estar nosotros trabajando, invirtiendo, para que luego vengan los zopilotes a quedarse con lo que es del pueblo de México”, expresó.

El titular del Ejecutivo federal enfatizó que no quiere que toda la inversión pública, que representa el dinero del pueblo, pase a manos de los particulares, por lo que expresó que “toco madera”, de modo que dijo que todo este patrimonio se le puede confiar a los marinos y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

López Obrador resaltó que están asegurados los recursos para la modernización de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como para terminar las vías del ferrocarril que los conectan.

Agregó que una de las prioridades del Corredor Interoceánico es consolidar la instalación de 10 parques industriales a lo largo de la vía del tren para abrir un abanico de desarrollo económico en la región que ayude a contener la migración hacia los Estados Unidos.

El mandatario federal comento que aunque sólo le quedan dos años y tres meses de gobierno, se está aplicando a fondo.

“Si en menos de cuatro años hemos hecho mucho, imagínense si me faltan dos años tres meses, me falta muchísimo tiempo, o sea, que vamos a hacer mucho más, pero mucho más por México. De todas maneras, hay que pensar en el tiempo para no dejar obras inconclusas, terminar”, expuso.

FBPT