Cruzan acusaciones Álvarez Icaza y Fernández Noroña en el INE: "reventador y porro"

En la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, los representantes del PRD, Emilio Álvarez Icaza, y del PT, Gerardo Fernández Noroña intercambiaron gritos e insultos de “pirata, espurio, porro, reventador, farsante e hipócrita”, lo que obligó a la presidenta Guadalupe Taddei a hacer un llamado para respetar el reglamento interno.

El senador Álvarez Icaza se lanzó contra Noroña al decir “reventador y porro”, ya que mientras no se conduzca con respeto hacia los partidos de oposición, le responderán de la misma manera.

“Para ver la hipocresía del farsante de Noroña, porque en esos términos me voy a referir a él si no se hace aquí control del reglamento, habrá que referirse así de este farsante e hipócrita… Yo conozco y sé la conducta de porros que tienen los representantes de la narco coalición que hoy gobierna. Sí Noroña, porque eres un farsante, un reventador y un porro”, lanzó el perredista.

A gritos, el petista Gerardo Fernández interrumpió a Emilio Álvarez Icaza desde su lugar, a quien le advirtió que “no les voy a tolerar sus madajerías”. En tanto, la consejera Norma Irene de la Cruz, presidenta en turno del INE, alzó la voz para meter orden en la sesión.

“Orden por favor en la sala, representantes por favor, orden a todos, a todos los integrantes. Estamos en la herradura de la democracia, ¿es este el nivel de debate que le quieren dar a la ciudadanía? Diríjase con respeto”, llamó De la Cruz a Álvarez Icaza.

El representante panista Víctor Hugo Sondón se sumó a la defensa del senador perredista al recordar que la 4T lo calificó como “pirata”, por lo cual, dijo, si quieren respeto hay que darlo primero, todo en el marco de la discusión sobre los conteos rápidos de los resultados de las elecciones del 2 de junio.

Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal de Morena, se metió al pleito para irse en contra de Álvarez Icaza. “Asumiste una posición de partido para poder venir aquí a golpear (...) Eres un usurpador y falsario, que se la da de independiente pero en realidad eres mercenario”, arremetió.

El legislador agregó que “viene a darse baños de pureza cuando usurpó un lugar, él no formaba parte del PRD, el lunes metió un oficio para incorporarse al grupo parlamentario del PRD, ese hombre estuvo aquí en la sesión pasada, violó la ley, usurpó ese lugar… Se la da de independiente, cuando en realidad es un mercenario”, agregó Gutiérrez Luna.

Continúo: “Presidenta, consejeros, este hombre que estuvo aquí, la sesión pasada usurpó ese lugar, violó la ley, no debió haberse sentado aquí ni debió haber hablado, se lo dijimos, no quiso contestar por cobarde, porque esta es la prueba de que no tenía legitimidad para sentarse ahí”.

Tras bajar el nivel de los ánimos caldeados, las consejeras y consejeros aprovecharon para hacer un llamado a las fuerzas partidistas a dar un debate de altura, en beneficio de la ciudadanía.

FBPT