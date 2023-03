"Hagan lo que les digan", los mensajes de la familia de los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros

No querían que viajaran. Los familiares de los cuatro estadounidenses que fueron secuestrados en Matamoros, presuntamente por el Cártel del Golfo, sabían de los riesgos que había en esa parte del país, por lo que pidieron a los cuatro turistas que no viajaran a México.

En diferentes entrevistas otorgadas a medios de comunicación en Estados Unidos, hermanas, madres, primas de los estadounidenses, han revelado los mensajes que les enviaron previo a la noticia de su secuestro.

"No se resistan"

En algo que pareciera hasta premonitorio, Zalandria Brown, hermana de Zindell Brown, amigo que acompañaba a Latavia a realizarse la cirugía a Matamoros, dijo que aunque su hermano no estaba cien por ciento convencido de viajar, lo hizo por solidaridad con su amiga.

"Él tenía sus dudas de si viajar o no", dijo Zalandria quien, preocupada, le estuvo enviando mensajes a su hermano entre los que incluyó recomendaciones en caso de que fueran detenidos en algún retén, a sabiendas de cómo se vive en esa parte de México.

"Ten cuidado, ten cuidado. Si se encuentran con algún control en la carretera, de un cártel o algo así, no peleen. No se resistan. Hagan lo que les digan. Al menos tendrán una oportunidad si hacen lo que les dicen", le escribió Zalandria a Zindell, como si presintiera que algo malo iba a pasarles a los cuatro.

Los cuatro secuestrados presuntamente por el Cártel del Golfo, fueron identificados. Redes sociales.

"Nunca les habría permitido subirse a ese vehículo"

En palabras para CNN, Christina Hickson, madre de Zindell, dijo que ella supo del viaje que harían los cuatro hasta que ya se encontraban en Mississippi. "Yo nunca les habría permitido subir a ese vehículo", indicó la madre. Zalandria confirmó que su hermano no quería viajar. "Zindell no paraba de decir: 'no deberíamos ir'". Describió que los cuatro era tan amigos y que a todos lados iban juntos. "Como si estuvieran pegados con pegamento", sentenció.

La línea de investigación que se sigue al momento es que elementos del Cártel del Golfo habrían confundido a los cuatro estadounidenses con narcotraficantes haitianos, aunque las autoridades piden que no se descarte ninguna línea investigación y que no harán ninguna afirmación concluyente.