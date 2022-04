Cuauhtémoc Cárdenas considera que no es necesaria una Reforma Electoral

El excandidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, consideró que no es necesaria una reforma electoral, aunque estimó que lo que sí debe revisarse es el uso de “dinero sucio e ilegal” y las “intromisiones indebidas” de altos funcionarios en los procesos electorales.

Señaló que, en dado caso, les correspondería a las autoridades electorales evaluar los costos y la burocracia, para definir si se requiere algún cambio en la materia.

Durante su participación en el seminario "Los desafíos de la democracia a 45 años de la Reforma Política de 1977", que organizó la Cátedra Madero, de la Universidad Nacional Autónoma de México, comentó que no observa algún motivo para impulsar cambios a la legislación electoral.

"Yo no veo cuáles serían las razones para una nueva Reforma Electoral; primero tendría que conocer cuál es la propuesta de reforma (electoral) para saber si estoy de acuerdo. Yo, por mí, no veo la necesidad de una reforma". Cuauhtémoc Cárdenas

Refirió que incluso Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), ha comentado que en este momento no es necesario hacer ajustes a las reglas electorales, por lo que insistió en que él en lo personal no considera que se deba hacer un cambio: "Yo no tendría una propuesta respecto a una Reforma Electoral", indicó.

Subrayó que, en dado caso, se debe conocer la propuesta y tomar en cuenta la voz de las autoridades, particularmente del INE, porque es el que podría hacer un señalamiento más preciso sobre las necesidades en la materia.

Durante su exposición ante los estudiantes universitarios, el también fundador del Partido de la Revolución Democrática, estimó que lo que sí se debe revisar es el uso de "dinero sucio e ilegal" que se utiliza en los procesos electorales.

"El dinero sucio e ilegal sigue plagando junto con intromisiones indebidas a altos funcionarios a estos procesos electorales". Cuauhtémoc Cárdenas

Recordó que en los gobiernos del PRI siempre había partidas de financiamiento asignadas al partido que se evidenciaron en casos como el del Pemexgate, pero dijo que todavía con Vicente Fox se observó su indebida intromisión en los comicios.

“El Ejecutivo, el gobierno, en sentido más amplio, y el PRI, siempre pretendieron ignorar lo que estaba a ojos vistas; la dependencia política y financiera del partido, respecto del gobierno. De 1987 a 2000, con partidas de financiamiento asignadas, el PRI siguió disponiendo de fondos del Estado muy por arriba de los oficiales, como en algún momento asomaron las tretas del caso Pemexgate”, comentó.

José Woldenberg, expresidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), sostuvo que desde el Gobierno no se termina de entender la necesidad y relevancia de los órganos autónomos como parte de las respuestas a los abusos de autoridad.

En su oportunidad, la exconsejera electoral Jacqueline Peschard destacó que la reforma electoral que busca impulsar el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pretende concentrar el poder y encoger a las instituciones para debilitar su autonomía.

Por ello, hizo votos por que no prospere una nueva enmienda en materia electoral, dado que, dijo, México cuenta con un sistema electoral equitativo y confiable, y principalmente con autoridades imparciales.

Para Peschard Mariscal, la propuesta de reforma anunciada por el Ejecutivo pretende “borrar de un plumazo” los últimos 45 años que el país ha avanzado, al aprobar nuevas reglas del juego para todos los actores: “esperemos que no prospere esta iniciativa”.

