Debe tomarse “muy en serio” la migración en México: Abogados

Abogados del país aseguraron que las autoridades deben tomarse muy en serio el tema de la migración irregular porque no es un tema espontáneo y requiere de atención urgente, ya que carece de políticas y es aprovechado por los grupos delictivos para generar recursos económicos.

Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, aseguró que el fenómeno de la delincuencia organizada es el más grave, ya que muchas de las personas que llevan los éxodos convierten a las caravanas en trata de personas.

Durante el Foro “La Migración y las Redes de la Delincuencia” organizado en la máxima casa de estudios, Juan Carlos Sánchez Magallán, presidente de la Federación Nacional de Abogados Liberales, dijo que en México y Centroamérica operan varios grupos que se dedican a aprovecharse de los flujos migratorios.

Los juristas coincidieron en que las causas de la migración son la pobreza, la falta de oportunidades y en mayor medida la violencia, ya que no solo impacta en lo social, sino en lo económico.

Por su parte, José Elías Romero Apis, presidente de la Academia Nacional de México detalló que es urgente tomarse en serio la creación de una política nacional migratoria, ya que se carece de ella a través de los años; además por la falta se desconoce qué legislar o qué proponer.

En este país no hacemos frecuentemente reformas migratorias o leyes en la materia, vemos los fenómenos todos los días, pero no se sabe a quién corresponde atenderlos. El paso de caravanas, su instalación y recorrido no se sabe qué autoridad debe vigilar o sancionar