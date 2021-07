Crece demanda de oxígeno, se agotan los tanques grandes

A pesar de que no se han registrado largas filas en las empresas encargadas a la renta de tanques de oxígeno, si hay un aumento de pedidos en las últimas dos semanas.

La Razón contactó a dos empresas dedicadas a la renta de tanques de oxígeno y en ambos casos aseguraron que la demanda se incrementó en las últimas dos semanas, por lo que comienzan a terminarse.

La empresa Totalmedic ubicada en la colonia Nápoles de la Ciudad de México ya no tiene suficientes tanques de préstamo, porque en las últimas semanas se han terminado ante el aumento de contagios, por lo que sólo tiene en existencia los más pequeños de 680 litros con un costo de 990 pesos al mes.

“Solamente tengo capacidad de tanques de 680 litros, en realidad son muy pequeños pero son los que quedan. Te alcanza para un día máximo, pero ya lo tienes que recargar en otro sitio, nosotros ya no tenemos llenos”, explicó la dependiente del lugar.

La responsable mencionó que la demanda creció y se están acabando todos los insumos, por lo que pidió a las personas apurarse a contratar los que quedan, que son pocos. El requisito es acudir a las oficinas a realizar el contrato y llevar una renta, más un depósito de mil 400 pesos que se les devolverá al término.

En INFRA comentaron que, a pesar de que sí ha aumentado la demanda de tanques de oxígeno, aún cuentan con servicio de renta, aunque sólo vía telefónica y con tarjeta de crédito, de lo contrario no hay manera de contratar el servicio.

Raúl Avelino perdió a su hermano hace una semana por Covid-19, luego de que no logró recuperarse del contagio.

“Él era contador y no dejó de trabajar, pero no le dio antes sino apenas hace como un mes, pero no aguantó el virus y falleció”, explicó a este diario. Raúl y su familia se vieron en la necesidad de comprar oxígeno medicinal a una empresa particular en el Estado de México, con costos de renta de hasta dos mil pesos al mes por tanque y una recarga de mil pesos.

Sólo lo ocuparon una vez y lo tuvieron que regresar. “No lo ocupamos mucho, porque llevamos a mi hermano al hospital, pero aunque hicimos el gasto y esfuerzo sólo lo ocupó dos veces y ya lo regresamos. Ya no alcanzamos a que se recuperara”, explicó.

Al inicio de la segunda ola por Covid-19 en enero pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) informó que la demanda de oxígeno medicinal era de 700 por ciento, sobre todo en los estados del centro del país, donde aumentó la necesidad de usar el insumo.

Además, de enero a mayo de 2021, los tanques de 690 litros (los más pequeños) aumentaron hasta 40 por ciento más el costo de renta, al ubicarse en 5 mil pesos.

Al respecto, Marilú Acosta, experta en pandemias y excolaboradora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó que si bien hay una demanda de tanques de oxígeno por la tercera ola de Covid, no será tan grave como en diciembre y enero pasado, ya que la gente tuvo la oportunidad por la emergencia de comprar sus insumos y ahora sólo los rellena. “Sí, hay un aumento de demanda de tanques de oxígeno pero muchas personas los compraron en la emergencia de meses pasados, lo que ya es un beneficio y sólo los ocuparán ya que es menos por el momento la necesidad, aunque es un hecho de que está aumentando la necesidad de oxígeno”, precisó.