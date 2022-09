No descarta investigar a más efectivos

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó que a pesar de que señalaron a cinco militares como responsables en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pueden ser más, ya que se busca castigar a todos aquellos que pudieron haber intervenido el día de los hechos, así como su relación con el grupo delictivo Guerreros Unidos.

“Nosotros hemos señalado cinco militares desde un principio, y el informe se concentra en los días de los hechos, subsecuentes y los vínculos con los grupos delictivos. Por supuesto que sí (pueden ser más) y lo estamos revisando de manera conjunta, y de la lista de los 83 que bajaron, no incluye a todos los que vienen en el informe. Todos los que tengan evidencia de haber tenido una actitud ilícita, indebida o haber omitido u intervención deben ser castigados”, destacó.

Sobre las declaraciones de los abogados de los militares acusados, que adelantaron una denuncia en su contra por señalarlos de su presunta participación en la desaparición de los estudiantes, dijo: “que ya la hagan pronto, llevan como tres semanas diciendo lo mismo, están muy despistados”.

Al término de la presentación del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijo que no ha sido acosado ni presionado en torno a la investigación, porque sigue sus convicciones de llegar a la verdad de lo que sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014.

“No me han acosado, ni presionado, pero si hay alguien que lo haga, que me lo diga. Yo no me siento acosado por nadie. Yo solamente cumplo con mis convicciones; nadie me ha presionado, al menos abiertamente”, destacó.

Señaló que se va a continuar con las líneas de investigación, entre ellas la referente a los militares presuntamente implicados en el caso, y aclaró que se está “muy cerca de la verdad”, y por ello hay una campaña para desacreditar la investigación: “lo que falta es llegar a las conclusiones para judicializar el caso y dar con los responsables”.

Comentó que no faltará quien quiera “dinamitar el caso”, aunque aclaró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está con las víctimas y en la disposición de llegar a la verdad.

En el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) se destacó que fueron 83 órdenes de aprehensión solicitadas; de ellas, 20 son contra militares, aunque sólo se han ejecutado cuatro y faltan 16, lo que molestó a los padres y familiares de los 43 normalistas que exigieron en diversas protestas en la Ciudad de México, la ejecución de las faltantes.