Monreal desea que 2022 sea un año de menos odio y divisiones

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, se pronunció porque este año sea de menos odio, división y confrontación y que haya más tolerancia y comprensión.

Al dar a conocer que está preparando la agenda legislativa, el trabajo de la Comisión Permanente y la actividad que realizarán en los próximos días, envió un mensaje por inicio de año.

El también coordinador de Morena en el Senado aseguró que desde esta instancia legislativa se mantendrán vigilantes del pacto federal, por lo que reforzarán el apoyo para los perseguidos políticos que están privados de su libertad, pese a que no hayan cometido algún delito.

Aunque no mencionó específicamente el caso de su principal colaborador, José Manuel del Río Virgen, sí se refirió al estado de Veracruz, de donde dijo que ha recibido mensajes y correos electrónicos de familiares de personas que padecen injusticias.

No los vamos a dejar solos, nuestra función como Senado es ser vigilantes del pacto federal, es decir, de la fortaleza de los estados, esa es nuestra responsabilidad y por eso no vamos a ceder, no vamos a declinar en nuestra función política y nuestra función social, porque nuestro movimiento es para eso, para cubrir a los desvalidos, desprotegidos, a los humillados