Fiscal de Morelos se queda sin fuero

El pleno de la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, al considerar que no cuenta con esta protección, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene impedimentos para proceder en su contra.

El acuerdo de la Sección Instructora fue aprobado con 274 votos a favor, 108 en contra y dos abstenciones, con el rechazo del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.

La Sección Instructora estableció en su acuerdo que “la solicitud de procedencia presentada por la Fiscalía General de la República debe desecharse por improcedente, de conformidad con lo precisado en los considerandos subsecuentes, en donde se funda la inexistencia de la inmunidad procesal penal que establece el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ”.

Al respecto, el diputado del PAN, José Elías Lixa, expuso que el asunto debía turnarse a comisiones, ya que se trataba de un dictamen de la pasada legislatura, y no un acuerdo como se estableció en el orden del día.

Además, explicó que la Cámara de Diputados interpuso una queja por el amparo contra el fiscal de Morelos que será resuelta a más tardar el 21 de septiembre, de acuerdo con el director jurídico, por lo que hasta esa fecha se podrá determinar si se discute el caso.

Leer más Solicitud de desafuero contra fiscal de Morelos es improcedente: diputados

El panista consideró que si bien la Constitución local no otorga fuero al fiscal de Morelos, la Cámara de Diputados sí tiene competencia en el asunto.

Por su parte, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que no se viola la suspensión porque no se discutirá si mantiene el fuero o no. “Estamos actuando conforme a derecho”, enfatizó.

“Se concede únicamente para el efecto de que las autoridades ante quien se substancia el procedimiento de declaración de procedencia instaurado al quejoso, continúen dicho procedimiento en todas sus etapas hasta antes de que se emita en la Cámara de Diputados la resolución definitiva respecto a la declaratoria o no de procedencia, cuya emisión deberá de reservar ”, indica el tribunal que otorgó el amparo.

En tanto, Mary Carmen Bernal, exintegrante de la Sección Instructora reiteró su respaldo al acuerdo, ya que de acuerdo con la Constitución, no cuenta con fuero, por lo que no se puede realizar la declaración de procedencia.

KEFS