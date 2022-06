Diputados reclaman a Morena y Gobierno federal falta de apoyo para impulsar desarrollo científico del país.

Diputados de oposición señalaron a los integrantes del grupo parlamentario de Morena y sus aliados, así como al Gobierno federal, de impedir la innovación y desarrollo científico del país mediante la negativa para aprobar iniciativas e incrementos presupuestales a este rubro.

Los señalamientos se generaron durante la reunión que este lunes sostuvo la Comisión de Ciencia y Tecnología, en la que se desechó la iniciativa presentada Movimiento Ciudadano para reformar la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, con la que se buscaba crear un fondo, que sería operado por el Conacyt, para impulsar el desarrollo y la innovación de las juventudes.

El emecista Mario Alberto Rodríguez, quien fue el único en votar en contra del dictamen de la Comisión, reclamó que hasta ahora no se haya avanzado en buscar más recursos para este rubro, por lo que llamó a que no sea la Comisión quien rechace estas propuestas, “dejemos que lo rechace la Comisión de Presupuesto, que lo rechace quien lo tenga que hacer… En texto hemos avanzado bastante, pero en los hechos de concretar etiquetado en los presupuestos no hemos materializado”.

Por el PRI, Brasil Alberto Acosta acusó que las iniciativas que son presentadas por bancadas ajenas a la mayoría parlamentaria “simplemente se desechan con cualquier argumento, pero principalmente el presupuestal”, con lo que dijo que se le ha cortado “las manos, los pies y la cabeza” a la investigación en el país.

El panista Juan Carlos Romero Hicks calificó como un error que no se le cambie “ni un centavo” al PEF, ya que los diputados son un poder y no un “querer legislativo”, por lo que lamento que hasta ahora todos los intentos hayan sido “estériles''.

De la misma bancada, Carlos Madrazo, advirtió que esto generará un severo daño al país, pues recordó que gracias al desarrollo científico se han atendido hambrunas y diversas enfermedades. Además, llamó a exhortar a la iniciativa privada a contribuir en la generación de apoyo al sector.

Yo creo que es tiempo de que se regrese el dinero que se han llevado para programas electorales, en lugar de utilizarlos en el pleno desarrollo de la nación Carlos Madrazo, diputado del PAN

En tanto, las diputadas morenistas, Judith Tanori, María Eugenia Hernández, y del PT, Ana Karina Rojo, coincidieron en afirmar que el país sí apoya la innovación y que las medidas adoptadas por el Gobierno Federal han inhibido la “fuga de recursos” que se daba anteriormente.

Esta nueva forma de gobernar es transparente y el recurso tiene que ser ejercido para las necesidades de nuestro país. Con ese recurso, que anteriormente no se hablaba y se destinaba, no se desarrolló la ciencia y la tecnología como debió de haber sido, la utilizaban para salir de viaje y esos recursos no eran eficientes Ana Karina Rojo, diputada del PT

RFH