”Domingo es mi día libre y puedo hacer lo que guste: Adán Augusto López.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López reiteró aseguró que por ningún motivo realiza actos de campaña los domingos, pues es su día libre y puede hacer lo que quiera , aparte de que son invitaciones del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

“Yo he contestado en tiempo y forma, he presentado mi deslinde antes de tiempo. Asisto los domingos a eventos que me haninvitado el dirigente nacional de mi partido, y puedo hacerlo ya que es mi día libre, y el día libre de uno puede dedicarse a lo que guste”, dijo en entrevista desde Tabasco durante la inauguración de la Refinería Dos Bocas.

El encargado de la política interior del país dijo que desconoce quien ha colocado mantas con su nombre en algunas entidades del país, por lo que pidió ayudar a investigarlo para presentar las denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

No las he visto, ni siquiera sé donde están, pero tengo que investigar y presentar formal denuncia; sí las he denunciado en el Estado de México, Yucatán, Nuevo León o Guerrero, donde nos dicen que están denunciamos y ya le pedí al INE que investigue Adán Augusto López, secretario de Gobernación

RFH