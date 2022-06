Ebrard: Llegó el momento de poner fin al intervencionismo, la exclusión y la OEA

El canciller Marcelo Ebrard aseveró que llegó el tiempo de buscar una nueva unidad en las Américas y acabar con las diferencias entre los países, que están representadas en el intervencionismo, la exclusión de países y la función de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Al participar en sesión plenaria de la IX Cumbre de las Américas, expuso que ante el interés del presidente Joe Biden, como lo demostró con su participación en este encuentro, se le propone a Estados Unidos un acuerdo para iniciar una nueva etapa entre las Américas.

En su discurso, destacó que de los países participantes, 20 de 32 se manifestaron en contra de la exclusión de otras naciones para que asistieran a este encuentro, y puntualizó que ese fue el motivo por el que el presidente Andrés Manuel López Obrador no asistió, “para subrayar que no estamos de acuerdo”.

te puede interesar ¿Corona regala hieleras con cervezas por el Día del Padre? Esto advierte la empresa

Por ello, el secretario de Relaciones Exteriores enfatizó que llegó el momento para modificar esta situación y que no siga siendo tema de discusión en la siguiente Cumbre de las Américas, como lo ha sido el bloqueo a Cuba.

“Están dados los elementos para que podamos avanzar, para que podamos dar los pasos subsecuentes que nos lleven a esa nueva unión, ya no a la Organización de Estados Americanos, ya no al intervencionismo electoral, ya no a las misiones que nos quieren certificar, porque no reconocemos que nadie nos certifique, somos países soberanos.

“Yo vengo de un país democrático, respetuoso de las libertades de las personas, estuvimos años en la oposición para ser hoy gobierno, entonces, ya no ese intervencionismo electoral, estamos perdiendo lo más por lo menos, viviendo en el pasado, en el siglo anterior, entonces todo está dado para que demos esos pasos subsecuentes, formemos un equipo que prepare eso”, manifestó.

Ebrard insistió en que confían en que a partir de este planteamiento permita que esta Cumbre de las Américas sea la última en la que se excluya a otros países, sea a “Cuba, Nicaragua, Venezuela o a cualquier otro pueblo”.

LRL