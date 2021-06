Elecciones México 2021: Cierran casillas, sigue el minuto a minuto

Este 6 de junio se llevan a cabo las elecciones más grandes de la historia de México. En esta jornada electoral se elegirán más de 21 mil cargos en todo el país. En La Razón te presentaremos de las noticias más relevantes de este domingo.

10:45 horas. MC afirma que tienen la ventaja en las gubernaturas de NL y Campeche

Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC) Castañeda Hoeflich sostuvo que la gubernatura de Nuevo León es para su candidato, Samuel García, al igual que la alcaldía de Monterrey para Luis Donaldo Colosio.

En el caso de Campeche, reconoció que es una contienda cerrada, pero que el candidato Eliseo Fernández tiene una ventaja de dos puntos porcentuales según las encuestas de salida.

“Lo que estamos viendo es una serie de anomalías alrededor de la elección que nos obliga a ser muy cautelosos de los resultados que estamos dándoles a ustedes”, indicó.

En la composición de la Cámara de Diputados, dijo que el conteo del PREP refleja un 7.5 por ciento de la votación.

“Nos vamos a parar frente al presidente de la República, de Morena y su mayoría. Vamos a reequilibrar el Congreso de la Unión”, aseveró.

Sin embargo, destacó que se prevé que rebasen la barrera de los tres millones de sufragios a nivel nacional.

El coordinador de MC dijo que también proyectan el triunfo en dos capitales importantes: Guadalajara y Campeche. Además del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, con Juan Zepeda.

Castañeda Hoeflich aseveró que aún están dando la batalla por la gubernatura y la capital de Colima.

21:48 horas. Históricas elecciones por participación ciudadana: José Agustín Ortiz Pinchetti

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fisel) recibió 76 denuncias por hechos delictivos relevantes, ocurridos durante la jornada electoral de este domingo, informó su titular José Agustín Ortiz Pinchetti.

Al hacer un balance final sobre las denuncias presentadas, el titular de la Fisel dijo que son relativamente pocas y se concentraron principalmente en los estados de México, Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México.

Ortiz Pinchetti dijo que lo más relevante de esta jornada electoral es la gran cantidad de personas que salió a votar, lo que sí representa un hecho histórico, pues rozó el 50 por ciento de participación.

“Esta elección rompió con un precedente, los comicios intermedios eran totalmente opacos, hoy la elección se destacó por la participación ciudadana, a mí me pareció muy emocionante ver desde la primera hora de la mañana a la gente formada, esperando a veces una hora o dos para poder votar”, señaló el Fiscal Ortiz Pinchetti

Ortiz Pinchetti informó que hubo otras denuncias por delitos como manipulación de datos oficiales.

“La alteración del registro de electores, el padrón de electores es un delito federal muy frecuente y supone una manipulación de datos oficiales. Tenemos 115 delitos de este tipo registradas hasta ahora y creemos que esto va a subir hasta 175 o 200. Hemos tenido detenidos justamente porque han sido sorprendidos en flagrancia, hay 12 detenidos, lo cual es extraordinario, porque generalmente no se detenía a nadie. Fueron arrestadas en el Estado de México, Chihuahua, Zacatecas y Oaxaca”, explicó el titular de la Fisel.

21:13 horas. Jornada electoral en paz: Olga Sánchez

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero aseguró que la jornada electoral de este domingo 6 de junio, se llevó de manera pacífica y tranquila, aunque aclaró que se dieron algunos casos focalizados.

“Jornada electoral en paz y tranquila. Salvo algunos casos focalizados, podemos decir que tuvimos unas elecciones en paz y tranquilas”, destacó en sus redes.

La encargada de la política interior del país reconoció a la ciudadanía por salir a votar a las urnas, además de todos los que hicieron posibles las elecciones en el país.

Los integrantes del Gabinete de Seguridad estuvieron al pendiente del desarrollo de la jornada electoral desde el Centro de Mando de la Guardia Nacional.

20:15 horas. Destaca Lorenzo Córdova jornada electoral exitosa en el país

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que este domingo se celebró una jornada electoral exitosa en todo el país.

En el segundo mensaje que dio en cadena nacional, tras el cierre de las casillas en todo el país, afirmó que los mexicanos ratificaron la distinción de México como un referente mundial en la organización de los procesos electorales.

“Las elecciones de este domingo muestran que la sociedad mexicana volvió a refrendar su vocación democrática aún en un contexto de pandemia y su convicción de seguir perfeccionando y fortaleciendo nuestras instituciones electorales, así como los sistemas y los procedimientos que permiten a México ser un referente mundial en la organización de elecciones”, expuso.

Destacó que de las casi 163 mil casillas que se tenía contemplado instalar en todo el país, sólo 30 no pudieron abrirse.

Reconoció que se presentaron algunos incidentes, pero dijo que fueron en zonas focalizadas del territorio nacional y fueron atendidos por las diversas autoridades.

El consejero presidente del INE indicó que ya se lleva a cabo el proceso de escrutinio y cómputo, además de que entró en funcionamiento el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Lorenzo Córdova recordó que los resultados del conteo rápido los presentará a las 23:00 horas, en un tercer mensaje en cadena nacional.

19:34 horas. Celebra PRD participación ciudadana contra la violencia

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva aseguró que a violencia política que se vio en días previos, quedó oscurecida y sepultada por la participación de la ciudadanía que ejemplarmente salió a emitir su voto.

“De acuerdo a nuestras encuestas de salida la coalición “Va por México” logró su objetivo de detener el deterioro que lleva la actual administración. Aún cuando no se conoce todavía la conformación de la Cámara de Diputados, podemos decir que Morena ya no tendrá la mayoría y ya no podrán reformas constitucionales solos, si no es en acuerdos”, destacó en conferencia.

En el caso de las gubernaturas, la coalición lleva la delantera en Michoacán. También hay estados donde la alianza va ganando, aunque aún es cerrado como Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Además, aseguró que llevan delantera en Guerrero, Tlaxcala y Campeche. “Vamos a esperar que pasa con los estados del Pacífico para ver que pasa, pero estos son los datos preliminares”, aseveró.

19:25 horas. Segob y SSPC vigilan conclusión de comicios desde bunker de Guardia Nacional

Las secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, los subsecretarios de Derechos Humanos de Segob, Alejandro Encinas y de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, el titular de la Guardia Nacional y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, siguen el desarrollo del conteo de votos desde el Centro de Mando de la Guardia Nacional.

Así lo informó Santiago Nieto en una Mensaje publicado en Twitter el cual acompañó con una fotografía de lo que se conoce como “el gabinete de judicialización”.

En el centro de mando de Guardia Nacional, en labores de seguimiento de la jornada electoral en materia de seguridad. Olga Sánchez Cordero; Rosa Icela Rodríguez, Luis Rodríguez Bucio, Alejandro Encinas, Ricardo Mejía Berdeja, Sedena, Semar y Guardia Nacional”, escribió en su mensaje Santiago Nieto, en alusión a los presentes en ese bunker.

19:20 horas. Reporta Oaxaca cierre de casillas sin contratiempos

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Oaxaca informó que se llevó a cabo el cierre de casillas sin contratiempos en las ocho regiones del estado,

La dependencia indicó que mantendrá presencia institucional para el resguardo y traslado de las boletas.

Además se realizaron acciones de seguridad en el Istmo de Tehuantepec, Villa de Tututepec en Melchor Ocampo y la Agencia municipal de Río Grande para garantizar las condiciones requeridas para la jornada electoral.

18: 58 horas. Morena proclama triunfo en seis entidades del país

Tras la jornada electoral del día de hoy, el dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, proclamó el triunfo de su partido en seis entidades del país.

Estamos muy contentos por la participación de la gente en esta jornada, hay muy buenas noticias, tenemos encuestas de salida con clara ventaja en Zacatecas, Guerrero, Tlaxcala, Colima, Campeche y Michoacán.



Todo apunta a que también mantendremos la mayoría en la @Mx_Diputados. — Mario Delgado (@mario_delgado) June 6, 2021

En conferencia de prensa posterior al cierre de casillas, Delgado Carrillo aseguró que, de acuerdo con sus encuesta de salida, Morena se alzó con el triunfo en Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala y Zacatecas.

Por otra parte, reconoció que los votos no le favorecieron en dos alcaldías de la Ciudad de México: Benito Juárez y Cuajimalpa.

18:53 horas. Proclama PRI triunfo de alianza en Campeche y Nuevo León; en CDMX gana siete alcaldías

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas proclamó esta tarde el triunfo de su partido y la coalición con PAN y PRD en los estados de Campeche y Nuevo León, mientras que en seis más se encuentran arriba con empate técnico.

Líder del PRI nacional. Foto: Especial.

En un mensaje a medios después de cerrar las casillas a las 18 horas, “Alito” dijo que la misma alianza opositora está empatada en Tlaxcala, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí y Colima, de acuerdo con los sondeos y estudios de opinión que posee el tricolor.

Además, en el caso de la Ciudad de México aseguró que la coalición Va por México lleva la delantera en siete alcaldías con un triunfo contundente en Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Tláhuac y Tlalpan.

En la sede nacional priista acompañado de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, Moreno Cárdenas dijo estar contento porque la ciudadanía salió a votar en contra de los malos gobiernos de Morena.

“La gente salió y decidió (...) Votó porque le mintieron al pueblo, no hay resultados, prometieron cosas que no cumplieron, no bajaron gasolinas, ni la luz, desaparecieron programas sociales”, expresó el dirigente del Revolucionario Institucional.

Más adelante destacó que con base en estos sondeos se tienen extraordinarios resultados en la Cámara de Diputados y en las gubernaturas que estuvieron en juego este domingo.

“Hace unos meses cantaban victoria que iban a ganar todas las gubernaturas”, expresó Alejandro Moreno, quien informó que en las próximas horas se reunirá con sus homólogos del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, para emitir un pronunciamiento conjunto sobre los comicios.

18:50 horas. Anticipó Julen Rementería muchos triunfos de la coalición Va por México

El coordinador de los Senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, felicitó a la ciudadanía que este domingo acudió a votar, porque “como van los pronósticos, es una tarde festividad para la democracia”.

Añadió que gracias a la participación ciudadana habrá una nueva conformación en la Cámara de Diputados.

Rementería declaró que las tendencias le dan muchos triunfos a la coalición “Va por México”, aunque no ofreció detalles.

“Quiero agradecer a todos los mexicanos, a todas las mexicanas por esta gran participación y, por supuesto, a todos los miembros del Partido Acción Nacional, a todos los miembros de la Coalición Va por México. El resultado es histórico y tendremos una Cámara con una nueva composición, muchísimas alcaldías y también muchas gubernaturas”, expuso Julen Rementería en un mensaje dirigido a medios de comunicación.

18:48 horas. Asegura Mario Delgado que Morena tiene ventaja en la contienda por 6 gubernaturas

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que su partido tiene la ventaja en seis de las 15 gubernaturas que se disputaron en la jornada electoral de este día.

En conferencia prensa, dijo que los datos con los que cuentan les señalan que obtendrán el triunfo en Zacatecas, Guerrero, Tlaxcala, Michoacán, Colima y Campeche, los cuales aseguró que “se visten de Morena”.

Afirmó que en la Ciudad de México los resultados también son positivos, ya que consideran el triunfo en 14 de las 16 alcaldías, y refirió que sólo en Benito Juárez y Cuajimalpa no obtuvieron la victoria.

“La Ciudad de México sigue siendo territorio Morena”, declaró el dirigente nacional del partido, quien evitó referir algún resultado sobre la elección para renovar la Cámara de Diputados.

18:46 horas. Coalición “Va por México” obtuvo grandes resultados

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés aseguró que, al cierre de la jornada electoral, la coalición “Va por México” obtuvo buenos resultados

“A esta hora ya estamos en la posibilidad de afirmar que la mayoría de la gente no está de acuerdo en la forma en como gobierna Morena, y la mayoría. Podemos decir que la coalición Va por México ha obtenido un buen resultado en estas elecciones”, explicó en conferencia en el CEN.

Respecto a los estados, detalló que llevan el triunfo en Querétaro, además de contiendas cerradas por la coalición “Va por México” en San Luis Potosí, Michoacán, Campeche, Zacatecas y Colima.

Cortés Mendoza aseguró que obtuvo un resultado histórico, ya que al menos van ganando en la alcaldía Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Coyoacán y Cuauhtémoc. Además, en contiendas muy cerradas, pero a su favor, se encuentran las alcaldías de Tlalpan y Tláhuac.

En el Estado de México, aseguró que van ganando en Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán, Izcalli, Metepec y Jilotzingo. Otras ciudades que dijo van arriba, son Puebla, León, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Mérida, Veracruz, Oaxaca, Manzanilla, Guadalupe, Cuernavaca, Taco, etc.

18:40 horas. Oposición coincide en señalar que ganaron tres entidades en alianza

Los líderes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, coincidieron en proclamar su triunfo en tres entidades del país.

Tanto el panista, Marko Cortés, como el priista Alejandro Moreno y el perredista Jesús Zambrano, destacaron su ventaja en Campeche, Michoacán y San Luis Potosí.

Además, en conferencias por separado tras el cierre de casillas, Marko Cortés indicó que su fuerza política ganó el voto en Querétaro, Colima, y Zacatecas.

Por su parte, Moreno Cárdenas declaró que el PRI ganó también en Colima y Guerrero, mientras que Zambrano Grijalva hizo lo propio con Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas.

18:35 horas. Cierra jornada electoral para renovar más de 20 mil cargos

La jornada electoral para renovar más de 20 mil cargos de elección cerró en la mayoría de los estados, a las 18:00 horas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que de las 162 mil 570 casillas que estaba programado que se instalarían para los comicios de este día, sólo 14 no se colocaron.

El mensaje del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, por el cierre de la jornada electoral lo realizará a las 20:00 horas, porque por el huso horario diferente todavía está pendiente que cierren en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

El INE precisó que aunque se haya cumplido el horario para el cierre oficial de las casillas, la votación continuará hasta que no haya un solo elector formado para emitir su sufragio.

18:30 Detienen a representante de Margarita Zavala por conflicto en una casilla electoral



La policía de Seguridad Ciudadana de la capital detuvo al restaurantero Eduardo Solórzano Caraza, quien es además representante de la candidata a diputada federal, Margarita Zavala, por incidentes en una casilla de la Ciudad de México.

Previo a su detención, Solórzano denunció que se habían registrado ataques de personas presuntamente identificadas con Morena en la casilla 5108.

Por lo anterior llegaron al lugar elementos de la policía capitalina, quienes se llevaron en calidad de detenido al “búnker” de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la colonia Doctores.

En varios mensajes, el representante de Zavala Gómez del Campo escribió: “Me dicen que estoy en calidad de detenido por 48 horas, en la Fiscalía donde está el búnker; seguro me quitan el teléfono”.

En otros texto, Eduardo Solórzano destacó que “la casilla donde hubo el ataque de Morena en donde estaba como representante de la candidata a diputada federal Margarita Zavala, es la 5108”.

El ahora detenido publicó dos videos en donde se observa la discusión con dos presuntos morenistas, uno de ellos se identifica como RG (Representante General), mientras Solórzano lod acusaba de que ambos llegaron a agredirlo.

“Nunca agredimos al señor”, declaró el RG, cuyo nombre no se divulgó, ante lo cual en tono molesto el representante de Zavala insistía: “Sí me agredieron, hay muchos testigos. El señor me agredió y este señor me agredió”, indicó señalando a los supuestos representantes de Morena.

Uno de los acusados por el restaurantero logró abrir la puerta y de inmediato aprovechó para escapar junto con su compañero, sin que la policía pudieran detenerlos. Afuera seguidores del partido guinda lograron jalar a uno de ellos.

18:06 horas. Reanuda la sesión del IEPC Durango en espera de los informes de las casillas que comienzan a cerrar

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango (IEPC) reanudó su sesión especial de la jornada electoral, luego de un receso de seis horas.

Al presentar el cuarto informe de la jornada electoral el presidente del IEPC, Roberto Herrera, informó que se instalaron el 100 por ciento de las casillas, aunque reconoció que sí hubo incidentes menores, no se presentaron actos violentos que pudieran empañar los comicios.

Señaló que alrededor de las 20:00 horas se iniciará el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para comenzar a recibir los resultados obtenidos en las diferentes casillas.

18:00 horas. Cierran casillas en gran parte del país

Los centros de votación en la mayor parte del país iniciaron su cierre para comenzar con el voto.

16:11 horas. Detienen a 15 personas relacionadas con destrozos en casilla de Metepec

Al menos 15 personas fueron detenidas por su presunta participación en los hechos violentos registrados en una casilla del municipio de Metepec, informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Con base en el seguimiento de las cámaras de videovigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), fue posible dar con los responsables de los disturbios registrados en la casilla de la Unidad Habitacional Lázaro Cárdenas de dicho municipio.

Los sujetos viajaban a bordo de cuatro automóviles, dos Chevrolet tipo Matiz con cromática de taxi y Astro, color gris, respectivamente, además de un Nissan March y Hyundai ¡10, según la tarjeta informativa de la dependencia.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, se logró captar el momento en que los sujetos arribaron al sitio donde se ubicó la casilla electoral y comenzaron a agredir a los votantes.

Tras los incidentes, elementos de la policía estatal desplegaron un operativo para dar con el paradero de los individuos.

Los implicados fueron localizados al interior de un predio, por lo que luego de de leer los derechos que la ley otorga, fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica, en tanto siguen las indagatorias.

16:08 horas. Emite su voto Omar Fayad, gobernador de Hidalgo

El gobernador Omar Fayad acudió esta tarde a emitir su voto junto con su esposa Victoria Ruffo.

El mandatario estatal priista pidió respetar las medidas sanitarias durante la “jornada por la democracia”.,

“Invitó a la ciudadanía a participar y ejercer este derecho en libertad”, expresó.

Emití mi voto en compañía de mi esposa @victoriaruffo31. Invito a la ciudadanía a participar y ejercer su derecho en libertad. Hagamos de esta jornada por la democracia una fecha especial, respetando la sana distancia y siguiendo todas las medidas sanitarias. #Elecciones2021Mx pic.twitter.com/VdMQN3JTxT — Omar Fayad (@omarfayad) June 6, 2021

16:00 horas. Reportan detonaciones en casilla electoral de Coronango

Civiles armados detonaron armas de fuego cerca de una casilla electoral ubicada en la junta auxiliar de Coronango, Puebla, lo que generó alarma entre la población que acudió al sitio para emitir su voto.

En un video, grabado por un ciudadano que acudió a votar en la casilla 286 de Mihuacan, quedó grabado el momento en que habitantes se agachan al interior de la casilla, luego de escuchar los disparos.

"Hay detonaciones, toda la gente estamos asustados", se escucha decir al ciudadano, que se agacha para resguardarse.

Luego de las detonaciones, se suspendió la jornada electoral y elementos de la Secretaría de Seguridad local arribaron al sitio. No se reportaron personas lesionadas.

El titular del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Miguel Ángel Ángel García Onofre explicó que no se trató de "un ataque" al interior de la casilla y descartó que el hecho afecte los comicios de este domingo.

Asimismo, aseguró que en general, en la entidad, las elecciones se han desarrollado de manera tranquila.

"En general en todo el estado el ambiente es de tranquilidad y nosotros esperamos que así continúe. Estamos al pendiente de todos los reportes que nos han llegado. Estamos en estrecha comunicación con las autoridades de Seguridad Pública", dijo.

15:50 horas. Corren a Xóchitl Gálvez de la colonia Tlaxpana, ¡lárgate!, le gritan

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez y Mariana Gómez del Campo fueron corridas por vecinos de la colonia Tlaxpana, de la alcaldía Miguel Hidalgo, tras acusarlas de incitar al voto por el partido blanquiazul.

En videos que circulan en las redes sociales se escucha a una mujer de edad avanzada gritar en torno molesto “pinche vieja, lárgate, tuvieron la oportunidad y no trabajaron... a la ch...da. Grábala”.

Mientras otras acusaron a la legisladora panista de corrupta. “Así que me te vas a la ch...da. Fuera, lárgate, lárgate”, se escuchaba de forma insistente.

Gálvez Ruiz se encontraba platicando con un joven cuando de pronto comenzaron los gritos en su contra y de Gómez del Campo, sobrina de Margarita Zavala y Felipe Calderón.

De inmediato volteó a ver a las personas que la increpaban, por lo cual decidió no confrontarlas y caminar hacia su camioneta que la esperaba metros adelante.

Durante el lanzamiento de acusaciones e improperios se resguardó en el vehículo junto con Mariana Gómez, para luego ordenar al conductor retirarse del lugar.

Después de ello un hombre gritó: “Arriba Víctor Hugo Romo”.

Previamente, en Lago Cuitzeo 156, de la colonia Tlaxpana, de la Miguel Hidalgo, sorprendió a dos jóvenes presuntos compradores de votos que estaban tomando lista de asistentes a la casilla de votación ahí instalada.

“Ya los caché”, expresó Xóchitl Gálvez, después de que en el video se observa a una joven que le da un empujón a su compañero por la parte de la espalda para que se alejara de ahí.

15:30 horas. Instalan 97.58% de casillas en Jalisco

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco reportó hasta las 15.30 horas un avance de 9 mil 956 casillas instaladas, que representan 97.58 por ciento del total general.

Además, se espera que en los próximos minutos se tenga el cien por ciento de las casillas en funcionamiento. Sin incidentes de consideración en jornada electoral

La Coordinación General Estratégica de Jalisco informó que hasta el momento no se han detectado actos de relevancia en los 125 municipios de la entidad.

Sin embargo, al mediodía se recibió el reporte de una persona armada en el municipio de Lagos de Moreno. De manera inmediata, elementos de la policía estatal acudieron al lugar y detuvieron a un vehículo con una persona que contaba con un arma, además, el imputado mencionó que era parte de la seguridad de uno de los candidatos a la presidencia municipal.

Al registrarlo se detectó que la persona contó con una licencia para portar arma, pero que ya estaba vencida. Los policías lo trasladaron al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

De acuerdo a la autoridad, no se registraron hechos de violencia y la persona accedió al deslinde de responsabilidades.

15:00 horas. Mínimas, las denuncias por presuntos delitos electorales federales: Fidel

El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), José Agustín Ortiz Pinchetti, informó que en lo que va de la jornada electoral se han reportado sólo 12 denuncias por delitos federales, es decir, relacionadas con la renovación de la Cámara de Diputados.

Al realizar un segundo mensaje con motivo de las votaciones, explicó que se han atendido alrededor de dos mil 400 llamadas, pero la mayoría de ellas corresponden a orientación ciudadana.

De acuerdo con la información recibida a través de los sistemas de atención de FEDENET y FEDETEL, Michoacán con tres denuncias y Oaxaca con dos, son las entidades con más reportes por posibles delitos electorales del orden federal.

“Esperamos el reporte de más denuncias que sean serias y eficaces”, manifestó Ortiz Pinchetti.

Reveló que de acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE), cerca de 90 por ciento de las casillas se instalaron y calificó como positivo que un gran número de votantes hayan salido a ejercer su derecho al voto.

“Este fenómeno de la afluencia es el más interesante que puedo reportarles a ustedes, y yo lo veo vinculado a algo que se llama confianza. La gente está saliendo a votar porque siente que no van a ser engañados, que no es previsible el resultado, que hay incertidumbre democrática”, comentó Ortiz Pinchetti.

14:49 horas. Descarta misión de observación electoral de la OEA incidentes graves en los comicios mexicanos

La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) no ha encontrado, hasta el momento incidentes graves en los comicios que se realizan en México, aseguró el titular de este grupo, Santiago Cantón.

"Hasta el momento, la información que tenemos, a no ser por situaciones individuales que suceden en distintas elecciones ya sea en México o en otras latitudes, la elección está avanzando muy bien el nivel de votación por ejemplo en esa mesa, ya nos informaron que hay un nivel de votación bastante alto en este caso", dijo en entrevista Cantón.

Añadió que la OEA desplegó 36 elementos en 18 entidades incluidas 14 de las entidades dónde se renueva gubernatura, sin que se hayan reportado casos graves de anomalías o incidentes.

Santiago Cantón, visito una de las casillas ubicadas en el sur de la Ciudad de México, dónde destacó que en México existen "instituciones electorales que son muy independientes y que así han actuado a lo largo de tres décadas, es importante que los y las mexicanas tengan confianza en sus elecciones, es importante que el día de hoy, todos los actores políticos respeten a ultranza, respeten a rajatabla todas las normas electorales, eso es muy importante en toda elección.

El funcionario de la OEA reconoció que ha recibido el apoyo de las instituciones y autoridades tanto federales como locales para realizar su labor de observación electoral.

Cantón expuso que la OEA entregará su reporte final sobre los comicios mexicanos en 48 horas al Instituto Nacional Electoral (INE).

"Hay que tener mucha confianza, hay que esperar la información de los organismos oficiales eso es fundamental", señaló Santiago Cantón.

Precisó que los observadores electorales y analistas han coincidido en que la violencia política registrada en los días previos es grave e hizo votos para que estás elecciones sirvan para tomar medidas precisas y muy efectivas para evitar que vuelva a ocurrir.

"La violencia y la democracia no pueden estar juntas, la violencia corroe los cimientos de la democracia y hay que ponerle punto final y esperemos que está elección sirva para que se den esos pasos", concluyó el representante de la misión de observadores electorales de la OEA.

14:48 horas. Reportan incidencias por robo de casillas en Oaxaca

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) reportó diversos incidentes por robo de casillas en algunas regiones del estado, aunque afirmó que la jornada transcurre con normalidad.

En Santa María Xadani, un grupo presuntamente armado sustrajo las urnas 1929 contigua uno y 1932 básica y contigua uno.

Por otra parte, en Santiago Laollaga otro grupo supuestamente armado irrumpió en las instalaciones del consejo y se llevó el material, por lo que no se pudieron instalar las casillas de esa zona. Además, reportaron que elementos de la Guardia Nacional se retiraron un día antes por presuntas amenazas de retención.

En otro caso, en el Barrio de la Soledad un grupo sustrajo las casillas de la sección 79.

Al respecto, el Consejero General del IEEPCO, Gustavo Mexuiero Nájera dijo que estos casos fueron reportados a las autoridades correspondientes.

El consejero general informó que hay detenidos por los incidentes en Santa María Xadani y el Barrio de la Soledad, aunque no detalló si se recuperó el material robado.

“En la gran mayoría del territorio del estado las casillas se encuentran instaladas funcionando con normalidad”, manifestó.

El IEEPCO indicó que al corte de las 12.44 horas había 5 mil 128 casillas instaladas, un 89.8 por ciento del total, mientras que no se tenía información de 578 casillas.

14:44 horas. INE tiene la oportunidad para reivindicarse, afirma Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseveró que en los comicios que se desarrollan este domingo, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la oportunidad de reivindicarse.

Después de emitir su voto, destacó la participación que se registra en la jornada electoral y expresó que espera que el órgano electoral actúe de manera imparcial, limpia y transparente.

“Hoy es un gran reto, creo que ya después de todas las polémicas que hemos vivido, creo que el INE tiene la gran oportunidad de reivindicarse como el gran árbitro que está a la altura del deseo del pueblo de México de vivir en una auténtica democracia”, expresó.

Respecto a si tiene reportes sobre incidentes, el líder morenista comentó que no tienen conocimiento de que en el país haya violencia generalizada.

“Mi única preocupación en este momento es Ciudad del Carmen (Campeche), donde hemos detectado varios grupos tratando de amedrentar a la población, pero la verdad es que ahí está la gente, está en las casillas, está dispuesta votar”, declaró.

Cuestionado por la situación de violencia registrada en Metepec, Delgado afirmó que sólo son incidentes aislados.

“Sí tenemos reportes de incidentes aislados, los estamos atendiendo, los estamos presentando también ante el Consejo General (del INE), ahí está nuestro representante Sergio Gutiérrez, todos los incidentes se están reportando, se están atendiendo”, indicó.

14:35 horas. Aclara gobierno mexiquense que no era granada, artefacto lanzado en casilla de Naucalpan

El gobierno del Estado de México aclaró que no se trató de un artefacto explosivo lo que se encontró este domingo en una casilla de Naucalpan, sino una bomba de humo, por lo cual se inició una investigación por parte de la autoridad correspondiente.

Dio a conocer en una breve tarjeta informativa, que fue abierta la casilla donde se presentó el incidente porque no existe riesgo para la población que acude a votar.

“Sobre el artefacto que se detectó en una casilla de votación en Naucalpan, aclaramos que fue una bomba de humo, pero ya se abrió la casilla porque no hay riesgo a la población. Se reporta todo en orden”, indicó.

Por la mañana se reportó un incidente en la casilla ubicada en el colegio Xinaxtli, donde sujetos lanzaron un artefacto tipo granada, que no detonó, sin embargo hizo correr a las personas que ya se encontraban formadas para votar.

Los hechos se registraron en la casilla de la sección 2895, ubicada en Paseos del Bosque número 2, Fraccionamiento Vista del Valle, de dicho municipio mexiquense.

14:34 horas. Acude a emitir su voto el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González

Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo asistió emitir su voto durante la jornada electoral de este 6 de junio.

En la casilla ubicada en la sección 169 casilla 01 ubicada en el kilómetro cero de la zona hotelera de Cancún, acudió acompañado de su familia, e hizo un llamado a la ciudadanía para votar, aún con las aglomeraciones que reportaron algunas casillas de la entidad.

“La prioridad es que sean los hombres y mujeres de Quintana Roo quienes decidan, y eso se hace ejerciendo ese derecho”, señaló.

14:21 horas. En Chiapas se instala 89% de las casillas y se registran 94 incidentes

Al corte de las 13:00 horas, en el estado de Chiapas se habían instalado 89.67 por ciento del total de las seis mil 438 aprobadas y se habían registrado 94 incidentes, como parte del proceso electoral de este domingo, de acuerdo con el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad.

La autoridad electoral reportó hasta ese momento se habían registrado 94 incidentes en el estado, la mayoría de ellos se refieren a cambio de domicilio de casillas con causa justificada, así como porque algún elector votó sin credencial oficial, además de casillas no instaladas y suspensión definitiva de la votación.

Precisó que las 94 incidencias, 36 ya estaban reportadas como resueltas hasta las 13:00 horas de la jornada comicial.

El consejero presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas, Arturo de León Laredo, declaró un recesó en la sesión y convocó a su reanudación a las 16:45 horas.

14.20 horas. Registra Tabasco 2 mil 899 casillas instaladas



El Consejo Estatal para el Seguimiento de la Jornada Electoral en Tabasco reportó hasta las 15:00 horas un total de 2 mil 899 casillas instaladas, faltando por registrar 108.

Luis Alberto Castellanos Morales, representante del PRD ante en INE en la localidad denunció que en la página de Estudiantes Unidos por Tabasco están adelantando las votaciones y los resultados como encuestas de salda; por lo que se pidió a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales atender a la brevedad el problema, ya que es un delito.

14:20 horas. "Votar es un derecho y una responsabilidad": Cuauhtémoc Blanco



El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, señaló que votar es un derecho y una responsabilidad. Invitó a los mexicanos a realizar su sufragio este domingo 6 de junio.

A través de sus redes sociales, el también exfutbolista profesional compartió imágenes del momento en que realizó su voto en compañía de su esposa, Natalia Rezende.

"¡Yo ya voté! Los invito a que todos lo hagan. Formar parte de este ejercicio democrático es muy importante para el futuro de Morelos", aseguró Cuahutémoc Blanco.

En Morelos se realiza el proceso electoral para elegir 12 diputaciones de mayoría relativa, ocho diputaciones de representación proporcional, 33 presidencias municipales, 33 sindicaturas, 153 regidurías y cinco diputaciones federales.

También dio a conocer que se integró al Centro de Mando para coordinar el despliegue operativo por aire y tierra durante la jornada electoral.

"Hasta el momento se cuenta con saldo blanco, los comicios avanzan de manera pacífica. El 100 por ciento de las casillas en Morelos se encuentran instaladas", afirmó.

14:18 horas. Jornada electoral en Aguascalientes transcurre sin incidentes; se instala 100% de las casillas

La elección en el estado de Aguascalientes transcurre sin incidentes, salvo quejas por el protocolo sanitario, informó el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Fernando Landeros Ortiz, quien aseguró que poco después de las 11 de la mañana se habían instalado las mil 712 casillas.

Al reanudar la sesión extraordinaria del órgano electoral, indicó que dentro de las incidencias en el proceso, en 164 casillas no se completaron los funcionarios, por lo que se recurrió a las personas que se encontraban en la fila para poder atender a los votantes.

“Hemos estado desactivando cualquier incidente que se está dando; hemos vivido una jornada tranquila, con quejas por el protocolo sanitario que ralentiza la actividad electoral, pero lo destacable es que se están observando casillas con alta participación ciudadana”, aseveró.

Dio a conocer que en punto de las 10:45 horas se tuvo el reporte de 99.7 por ciento de casillas instaladas, y pasadas las 11 de la mañana ya se tenía 100 por ciento.

“No todas de manera completa, de ahí radicó el transcurso del tiempo en reportar a las plataformas del INE y del instituto estatal. De 1712 casillas, en el caso de 1124 sí fueron instaladas de manera completa, que representa 75.9 por ciento”, expuso.

Landeros Ortiz declaró un nuevo receso en la sesión extraordinaria el IEEAGS hasta las 17:30 horas para continuar con el avance de la jornada electoral de este 6 de junio.

14:00 horas. Adrián Rubalcava emite su voto en Cuajimalpa

El candidato por la coalición, PRI-PAN-PRD, Adrián Rubalcava Suárez, emitió su voto, donde se dijo convencido de que un voto puede marcar la diferencia.

"Sin duda, hay una gran participación, la elección va muy bien, la genta está saliendo a votar por lo que considero que se va a dar un resultado muy claro en la democracia de este país y en Cuajimalpa principalmente”, dijo el candidata a la alcaldía de dicha demarcación.

Acompañado con parte de su equipo de campaña, agradeció su apoyo y refrendó que, de ganar las elecciones continuará con su proyecto de trabajar unidos y de la mano con la gente, por un Cuajimalpa seguro.

El candidato por la coalición "Va por Cuajimalpa", les deseó suerte a sus contrincantes y enfatizó que hasta el momento, las elecciones se han llevado a cabo con tranquilidad y con saldo blanco.

Adrián Rubalcava Suárez, candidato por la coalición, PRI-PAN-PRD. Foto: Especial.

13:59 horas. Reportan 72% de instalación de casillas en Quintana Roo

El Instituto Electoral de Quintana Roo reportó la apertura de 71.99 por ciento de las casillas que se tenían previstas en el estado, lo cual equivale al registro de mil 648 instaladas al corte del medio día, informó el consejero local Adrián Sauri.

Sin embargo, en el municipio de Benito Juárez reportaron una alta demanda, al igual que la casilla ubicada en la zona hotelera de Cancún, así lo indicó la consejera presidenta Claudia San Román.

También se dio a conocer en la sesión permanente que tuvo lugar a las 11:30 horas de este 6 de junio, que en el municipio de Isla Mujeres en la zona continental, en la casilla 260 hubo gente ajena a los funcionarios impidiendo el paso, por lo cual tuvo que intervenir la Guardia Nacional.

13:43 horas. PVEM acusa inequidad en la contienda

La dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) acusó que la jornada electoral de este domingo se ha caracterizado por la inequidad en su contra, toda vez que en ocho entidades los presidentes de casilla no permiten el ingreso de sus representantes para atestiguar el desarrollo de la elección.

A través de un comunicado, el PVEM advirtió que no se trata de casos aislados sino de la omisión del Instituto Nacional Electoral (INE), que sólo envío la primera lista de representantes de casilla del partido, pero no las listas subsecuentes de los suplentes.

De manera irregular, añadió, no se está permitiendo el acceso a las casillas de sus representantes, principalmente en los estados de Sonora, Chiapas, Tabasco, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Puebla, Veracruz y Ciudad de México.

Adicionalmente, explicó, a las 12:30 horas continuaban sin abrir 15 por ciento de las casillas en el estado de San Luis Potosí, y denunció la existencia de diversos grupos de choque que están destruyendo casillas en funcionamiento.

Lo anterior, subrayó, se registra en las zonas o distritos de alta influencia de preferencias a favor de su candidato Ricardo “El Pollo” Gallardo.

13:40 horas. ”Estamos optimistas”, afirma MC sobre jornada electoral

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda Hoeflich afirmó que están optimistas por el desarrollo de la jornada electoral este 6 de junio.

En conferencia de prensa, el coordinador dijo que no hay incidencias en Campeche, Nuevo León, Colima, Nayarit y Jalisco. “La jornada electoral transcurre con normalidad en forma pacífica”, agregó.

El coordinador de MC dijo que se han registrado anomalías menores en el país, pero que éstas no ponen en riesgo la elección ni la participación de la población.

Respecto a los lugares donde sufrieron atentados sus candidatos, el coordinador de MC dijo que están en constante monitoreo y en comunicación con la Secretaría de Gobernación para reportar cualquier anomalía.

Castañeda Hoeflich viajará a Nuevo León en las próximas horas para emitir un pronunciamiento después de las 18:00 horas. También habrá representantes de MC en Campeche, Nezahualcóyotl, entre otras ciudades.

En tanto, celebró la alta afluencia de ciudadanos en las casillas durante este 6 de junio y pidió a las personas tener paciencia en la fila.

Castañeda Hoeflich refirió que algunas casillas tardaron en abrir debido a los nuevos protocolos sanitarios por la pandemia, sin embargo el reporte de instalación es positivo.

13:30 horas. Pese a disturbios en Metepec, jornada transcurre en paz: Alfredo del Mazo



El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, informó que hasta ahora han sido instaladas 86 por ciento de todas las casillas en la entidad durante la jornada electoral, la cual confió que transcurra en paz y en orden para que sea un ejemplo de fiesta democrática.

Entrevistado luego de acudir a sufragar junto con su esposa Fernanda Castillo, el mandatario mexiquense dijo tener reportes de algunos disturbios en el municipio de Metepec, sin embargo ya está controlada la situación y se pudo instalar la casilla.

“Estamos atentos para que esta jornada, primero que nada transcurra en paz, en orden, con alta participación y que sirva como un gran ejemplo de fiesta democrática en todo el país.

“De incidentes, se han reportado algunos en el caso de Metepec donde hubo algunos disturbios, pero se pudo reinstalar la casilla, así como en la mayoría de todo el Estado de México transcurre la jornada con tranquilidad y esperemos que siga siendo así”, apuntó.

Del Mazo Maza destacó que la jornada de este domingo está siendo monitoreada por parte de la Secretaría de Seguridad mexiquense, la Guardia Nacional, los tres órdenes de gobierno de manera conjunta, para que transcurra en orden, de manera libre esta fiesta democrático.

“Hoy venimos como ciudadanos a ejercer este derecho y nos da mucho gusto la amplia participación ciudadana para definir a sus autoridades”, puntualizó el gobernador del Estado de México.

13:25 horas. Marina del Pilar emite su voto en Baja California

Marina del Pilar, abanderada de la Cuarta Transformación, votó en la casilla correspondiente a la sección 407, localizada en la avenida Mariano Matamoros del fraccionamiento Vista Hermosa en la ciudad de Mexicali, capital de Baja California.

La candidata a la gubernatura de Baja California confía que los ciudadanos den el ejemplo nacional para hacer valer un derecho político de ir a votar, y de esa manera contar con los mejores gobiernos en los que la participación del pueblo sea el hecho fundamental.

Asimismo, reconoció el compromiso de los funcionarios de casilla que le dan valor y certeza a la elección, ya que son los propios ciudadanos los que reciben y cuentan los votos de sus vecinos en todas y cada una de las comunidades de Baja California.

Marina del Pilar, candidata a la gubernatura de Baja California, ejerció su derecho a votar Foto: Especial.

13:00 horas. Despliega Guardia Nacional 100 mil elementos para vigilar la jornada electoral

La Guardia Nacional desplegó cerca de 100 mil elementos en todo el país para garantizar una jornada electoral tranquila, afirmó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Detalló que en las 32 entidades del país, la Guardia Nacional está presente para prevenir incidentes y permitir que las y los ciudadanos salgan a votar con seguridad y confianza.

“Tienen instrucción de presencia, de prevenir cualquier ilícito en el país y tienen la principal instrucción de que el país pueda estar en paz y puedan ir a votar los ciudadanos en calma ", dijo Rodríguez Velázquez.

En la ciudad de México, expuso la Secretaria de Seguridad, la presencia de los elementos de la Guardia Nacional será menor, solo actuarán en algunas alcaldías, porque también habrá un despliegue de 18 mil elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana local.

Explicó que se han registrado incidentes aislados en algunos municipios, pero los elementos de la Guardia Nacional ya tienen presencia en esos lugares para mantener la tranquilidad y garantizar que las y los electores puedan salir a votar.

Rosa Icela Rodríguez añadió que se atienden los hechos denunciados, que en algunos casos están relacionados con los propios candidatos y partidos; “todos los incidentes serán investigados y se detendrá a los presuntos responsables”, afirmó la funcionaria.

12:51 horas. Asesinan a Chofer de camioneta en Observatorio



El conductor de una camioneta con logotipos de la organización política Ruta 5, la Estrategia Ciudadana, perdió la vida tras recibir varios impactos de bala, cuando circulaba en el cruce de la calle Sur 122 y Río Tacubaya, en inmediaciones del Metro Observatorio, perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.

Al lugar acudieron elementos de emergencia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. No hubo detenidos y la vigilancia se mantiene en la zona.

Según reportes no oficiales, dentro del vehículo había documentos sobre los comicios en el estado de Colima.

Ruta 5 es un movimiento encabezado por Manuel Espino, exdirigente nacional del PAN

12:50 horas. Elecciones en Oaxaca en paz, pese a incidentes en el Istmo: Alejandro Murat

Las elecciones en Oaxaca se desarrollan de manera pacífica y estabilidad, a pesar de que se han suscitado algunos incidentes menores, aseguró el gobernador de la entidad, Alejandro Murat Hinojosa, luego de señalar que hoy ganará la democracia.

“Se han suscitado algunos incidentes menores, hoy ha prevalecido la paz y estabilidad, celebro que las y los oaxaqueños estemos saliendo hoy de manera importante a votar a favor de Oaxaca; hoy gana la democracia. Los que están en sus casas salgan a votar, hay paz”, afirmó.

Después de emitir su voto en la casilla instalada en la plaza cívica de la Agencia Municipal de Guadalupe Victoria de Oaxaca junto con su esposa Ivette Morán, resaltó que se instaló una mesa de seguridad para contar con una “atmósfera de tranquilidad” a favor de los ciudadanos en todo el estado.

“Vamos a seguir trabajando en el tema de seguridad para que la jornada electoral siga transcurriendo con tranquilidad como hasta ahora. En los incidentes, serán las instancias electorales correspondientes las que tomen las acciones pertinentes, por nuestra parte mantener las condiciones propicias para salir a votar”, dijo.

Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca, emitió su voto. Foto: Especial.

Murat Hinojosa destacó la muestra de civilidad con la que las y los ciudadanos han acudido desde muy temprana hora a las urnas y hacer valer su derecho y obligación ciudadana.

Para ello, subrayó, los gobiernos estatal, federal y fuerzas castrenses han unido esfuerzos para brindar seguridad en cada una de las casillas instaladas en el estado.

Desde temprana hora se reportaron algunos incidentes en la región del Istmo de Tehuantepec, con la quema de casillas en Santiago Laollaga y Santa María Xadani; mientras que en el municipio de El Barrio de la Soledad se registró el robo de boletas electorales a manos de un grupo armado.

En Oaxaca poco más de 3 millones de ciudadanos eligen 25 diputaciones de mayoría relativa, 153 presidencias municipales y 1,070 regidurías. Además de 162 sindicaturas y 17 diputaciones de representación proporcional.

12:45 horas. López-Gatell pide votar con medidas sanitarias

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, pidió a la población acudir a las urnas sin olvidar las medidas de seguridad sanitaria.

"Acudan a las urnas; no olviden llevar cubrebocas, usar alcohol gel y mantener la sana distancia", expresó en redes sociales.

El subsecretario emitió su sufragio después del mediodía de este domingo y compartió una foto con el pulgar en alto tras salir de la casilla.

"Voté convencido de que el sufragio es un derecho individual pero también una responsabilidad colectiva", manifestó.

Voté convencido de que el sufragio es un derecho individual pero también una responsabilidad colectiva.



Acudan a las urnas; no olviden llevar cubrebocas, usar alcohol gel y mantener la sana distancia. pic.twitter.com/m4i8nPlSG0 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) June 6, 2021

12:27 horas. Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, emite voto

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, emitió su voto en la jornada electoral de este domingo e hizo un llamado a los ciudadanos chiapanecos a ejercer su derecho y compromiso con el estado y el país y que acudan a sufragar.

“Que de esta manera elijamos de manera autentica, legal, secreta, transparente a nuestras futuras autoridades y representantes en el Congreso. Digamos sí a la democracia, acudamos a votar por Chiapas y por nuestra querida nación”, señaló.

En su cuenta en Twitter, el mandatario morenista publicó: “Nos alegra ver la participación de la ciudadanía desde las primeras horas de esta mañana. Seguimos invitando al pueblo de Chiapas a ejercer su derecho y cumplir con su compromiso a la Nación al ejercer su voto. ¡Celebremos la fiesta de la democracia!”

Nos alegra ver la participación de la ciudadanía desde las primeras horas de esta mañana. Seguimos invitando al pueblo de Chiapas a ejercer su derecho y cumplir con su compromiso a la Nación al ejercer su voto.



¡Celebremos la fiesta de la democracia! pic.twitter.com/d0p35Owavy — Rutilio Escandón (@RutilioEscandon) June 6, 2021

12:18 horas. Jornada electoral en Coahuila se desarrolla en paz: Riquelme al emitir su voto

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, informó que la jornada electoral en la entidad se desarrolla en paz, tranquilidad y en estricto apego a los protocolos sanitarios, además estimó una participación ciudadana del 55 por ciento en los comicios locales.

Acompañado de su familia, el mandatario acudió a votar en la casilla 1466, ubicada en el ejido Ana de la ciudad de Torreón, señaló que se ha reportado una instalación de 90 por ciento de las casillas en toda la entidad, de un total de tres mil 903 aprobadas

Garantizó la presencia de seguridad en las más de tres mil casillas instaladas en la entidad, y refirió que le han reportado solo incidentes menores en las casillas.

“Nos mantendremos atentos y en coordinación para garantizar que todos los coahuilenses puedan emitir su sufragio de manera libre y segura. ¡Buen domingo a todos!”, escribió Riquelme Solís en su cuenta en Twitter.

Destacó que la jornada electoral en Coahuila, donde se renovarán 38 ayuntamientos, así como las diputaciones federales, “se desarrolla en paz, con tranquilidad y estricto apego a los protocolos sanitarios. Hagamos de este un ejercicio cívico ejemplar”.

Acudí a emitir mi voto a la casilla 1466 para la renovación de los 38 ayuntamientos, así como las diputaciones federales. La jornada electoral se desarrolla en paz, con tranquilidad y estricto apego a los protocolos sanitarios. Hagamos de este un ejercicio cívico ejemplar. pic.twitter.com/U90u1Sa4va — Miguel Riquelme (@mrikelme) June 6, 2021

12:15 horas. Reporta INE apertura de 81.3% de casillas

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reportó que, al mediodía, se han instalado 81.3 por ciento de las casillas en todo el país.

En el primer mensaje que difundió en cadena nacional, notificó que únicamente se tiene previsto que 14 casillas no se instalen, las cuales representan 0.009 por ciento de las casi 163 mil que se tienen contempladas.

Reconoció que en este proceso electoral se han tenido que superar desafíos técnicos y políticos, pero señaló que hoy “se está reivindicando el voto como la mejor manera de defender a la democracia”.

A seis horas de que cierren las casillas, el consejero presidente del INE convocó a los ciudadanos a las urnas y les pidió que “se sumen a la mayor movilización cívica” para definir a representantes y gobernantes.

Córdova aseguró que las autoridades electorales han atestiguado que los protocolos sanitarios están funcionando de manera adecuada, a lo que se suma la actuación de las corporaciones de seguridad, por lo que reiteró que los electores pueden acudir con confianza y tranquilidad a las urnas.

📈 El Sistema de Información de la Jornada Electoral reporta un total de 81.3% del total de las casillas instaladas a las 12 pm de hoy, 6 de junio. #Elecciones2021MX #VotarEsSeguro #Certeza2021 https://t.co/3LkP8je9Gt pic.twitter.com/MyBsWYDoum — @INEMexico (@INEMexico) June 6, 2021

12:00 Diego Sinhue Rodríguez emite su voto

El gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, acudió a emitir su voto, como parte de la jornada electoral en la cual se disputarán en la entidad 552 cargos de elección popular.

El mandatorio estuvo cerca de 15 minutos formados en la casilla ubicada en el Colegio Altor Mundo Verde, Unidad Obrera, en Guanajuato, acompañado de su esposa.

“Esta mañana, junto con mi esposa Adriana Ramírez, acudimos a emitir nuestro voto. Como mexicanos y guanajuatenses nos llena de alegría ser parte de la democracia de nuestro país y participar en este derecho que todos tenemos”, escribió en su cuenta en Twitter.

Esta mañana, junto con mi esposa @AdrianaRamLoz, acudimos a emitir nuestro voto.

Como mexicanos y guanajuatenses nos llena de alegría ser parte de la democracia de nuestro país y participar en este derecho que todos tenemos. pic.twitter.com/PW1bOh4pvB — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) June 6, 2021

11:57 horas. Luis Gerardo “El Güero” Quijano, llama a la gente de Magdalena Contreras a votar

Luis Gerardo “El Güero” Quijano, candidato a la alcaldía de La Magdalena Contreras de la alianza “Va Por México”, emitió su voto en la casilla básica 1, ubicada en Camino de Santa Teresa No. 890, Colonia Héroes de Padierna.

“El Güero” Quijano invitó a los contrerenses, a ejercer su derecho a votar, su derecho de elegir a sus gobernantes y representantes en la Cámara Federal y Local, en una jornada electoral que sea ejemplar por la paz y cordialidad entre los habitantes de la demarcación.

Luis Gerardo “El Güero” Quijano, candidato a la alcaldía de La Magdalena Contreras de la alianza “Va Por México”. Foto: Especial.

11:04 horas. Ordena INE al cardenal Juan Sandoval que no emita mensajes sobre los comicios

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al cardenal Juan Sandoval Íñiguez que se abstenga de emitir mensajes sobre el proceso electoral.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE avaló la aplicación de medidas cautelares para quitar de Facebook un video que difundió el prelado, en el que hizo referencia a los comicios.

A partir de una denuncia que presentó Morena, la autoridad electoral revisó el video del cardenal, en el que se incluyen frases como “salgamos a votar el 6 de junio” y “que no sean los malosos los que decidan nuestro voto”, además de que llama a no votar “a quienes están en el poder”, lo que se consideró que se refiere al actual partido que ocupa la Presidencia o al que gobierna en Jalisco, Movimiento Ciudadano, donde reside Sandoval Íñiguez.

Por ello, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE subrayó que el cardenal se debe abstener de emitir este tipo de mensajes en ceremonias religiosas de carácter público y medios de comunicación, incluyendo redes sociales.

10:57: "Ya voté, muchas gracias a todos", dice Marcelo Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que ya emitió su voto este domingo 6 de junio.

En sus redes sociales destacó la responsabilidad de las personas que acuden a votar con su cubrebocas.

10:50 horas. Reporta INE apertura de 75% de casillas

El Instituto Nacional Electoral (INE) actualizó la información sobre la instalación de las casillas y destacó que después de cuatro horas de la jornada electoral se han instalado el 75 por ciento.

En la sesión del Consejo General, el consejero presidente Lorenzo Córdova apuntó que, de acuerdo con los datos del Sistema de Información Geográfica Electoral (SIGE), suman 121 mil 700 casillas instaladas.

Recordó que los datos sobre las casillas que ya abrieron se están modificando constantemente porque se trata de “cifras vivas”, por lo que en unos minutos dará un reporte actualizado en el mensaje que emitirá en cadena nacional.

El consejero Ciro Murayama resaltó la diferencia en los datos que arrojó el SIGE en los comicios de hace tres años, cuando a las 11:00 horas se notificaba la apertura de 54 por ciento de las casillas, por lo que dijo que ahora hay un mayor avance.

En ese contexto, los partidos reportaron que en varias casillas no se ha permitido el ingreso de sus representantes de casilla.

El representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, refirió que esta situación se registra en Oaxaca, Nuevo León, Morelos, Baja California, Hidalgo, Veracruz y Tabasco.

El representante del Partido Verde, Fernando Garbay, refirió, a su vez, que tenía el reporte de que a las 10:05 horas sólo se había instalado el tres por ciento de las casillas.

El perredista Ángel Ávila notificó que en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, la policía municipal está agrediendo a los representantes del partido del sol azteca.

En tanto, el representante de Fuerza por México ante el Consejo General, Fernando Chevalier, denunció que en el municipio de Arandas, Jalisco, a las 10:45 horas, secuestraron a dos de sus representantes de la casilla básica.

10:48 horas. Reporta INE instalación de 66% de las casillas

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que se han instalado 107 mil 563 mil casillas (66 por ciento) de las cerca de 163 mil previstas para todo el país.

Con corte de las 10:23 horas, el órgano electoral dio a conocer el primer reporte sobre la colocación de las casillas para la jornada electoral de este día, que comenzó a las 8:00 horas.

Precisó que el sistema que notifica el avance sobre la colocación de las casillas se mantiene en actualización, por lo que continúa el proceso.

Hacia el mediodía se tiene previsto que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, presente el reporte formal sobre la instalación de las casillas y las incidencias registradas en las primeras cuatro horas de la jornada electoral.

10:26 horas. Se registra retraso en la instalación de casillas en Morelos

La jornada electoral de este domingo 6 de junio se registró un retraso en la instalación de casillas en Morelos, en donde se elegirán 53 cargos de elección; sin embargo, las autoridades no han dado un registro oficial.

El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral de Morelos decretó un receso hasta las 11:00 de la mañana para dar un informe detallado sobre la apertura de casillas; sin embargo, usuarios en redes sociales manifestaron la molestia de diversos usuarios ante la falta de instalación de las urnas para emitir su voto.

Entre los cargos que se elegirán en dicha entidad destacan 12 diputaciones de mayoría relativa, ocho diputaciones de representación proporcional, 33 presidencias municipales, 33 sindicaturas, 153 regidurías y cinco diputaciones federales.

El INE del estado informó que en Morelos hay un padrón de un millón 496 mil 069 electores, de los cuales 52.5 por ciento son mujeres y 47.4 por ciento son hombres.

10:20 horas. Inicia jornada electoral en Coahuila con avance de más de 50% de casillas instaladas

El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila informó que la jornada electoral de este domingo en la entidad inició con la instalación de 52 por ciento de las casillas previstas en la entidad, de acuerdo con el reporte de las 9:00 horas.

La autoridad electoral local señaló que a una hora del inicio de la jornada comicial se tenía un reporte de dos mil 48 casillas instaladas, que equivalen al 52.47 por ciento de las tres mil 903 aprobadas.

En Coahuila se votarán 38 presidencias municipales, 76 sindicaturas y 400 regidurías. Cuenta con un padrón electoral de dos millones 265 mil 570 personas se prevé la instalación de tres mil 903 casillas electorales.

10:10 horas. Reportan retraso en apertura de algunas casillas en Hidalgo

En Hidalgo se reportaron retrasos de hasta una hora en algunas de las 3 mil 957 casillas instaladas en toda la entidad para la elección de diputados locales, federales y dos ayuntamientos.

En tanto, representantes del PRI y Morena señalaron durante la sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado que en algunas casillas les fue negado el acceso, por lo que pidieron que se instruya a los capacitadores y funcionarios permitir el paso en todas las casillas

10:05 horas. Guanajuato instala casillas para elegir 552 cargos de elección popular



El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato informó del inicio de la jornada electoral de este domingo, con la instalación de siete mil 745 casillas previstas en la entidad, aunque el reporte oficial de avance se dará a conocer hasta las 11:30 horas.

El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guanajuato, Jaime Juárez Jasso, decretó un receso hasta las 11:30 horas para poder obtener más información sobre la instalación de casillas, con el fin poder dar a conocer los datos de manera consolidada.

En el estado de Guanajuato, que cuenta con un padrón electoral de cuatro millones 591 mil 194 personas y una lista nominal de cuatro millones 583 mil 701 electores en la lista nominal.

En Guanajuato se disputarán 552 cargos de elección popular: 22 diputaciones de mayoría relativa, 14 diputaciones de representación proporcional, 46 presidencias municipales y alcaldías, 52 sindicaturas, 418 regidurías.

9:58 horas. Reportan instalación de 46% de casillas en Tamaulipas

La jornada electoral para renovar 550 cargos públicos en el estado de Tamaulipas, arrancó esta mañana con la celebración de una ceremonia cívica y retrasos en la instalación de casillas en algunas zonas.

Durante la ceremonia que se realizó esta mañana, el presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), Juan José Ramos Charre, llamó a evitar la desinformación que pueda afectar la jornada de este 6 de junio.

Durante la jornada de este día, permanecerán instaladas 4 mil 776 casillas en todo el estado, para que los ciudadanos acudan a emitir su voto.

Aunque sin incidentes, en algunas zonas del estado se reportaron retrasos en la apertura de casillas.

Al corte de las 9:50 horas, el Instituto Electoral del Estado confirmó la instalación del 46 por ciento del total de casillas.

En el municipio de Reynosa se reportó retraso de hasta 20 minutos en la apertura de casillas por falta de personal.

9:38 horas. Arranca proceso electoral en Chiapas

El Instituto Electoral del Estado de Chiapas informó que a las 8:00 horas inició la instalación de casillas en los municipios de la entidad para el desarrollo de la jornada electoral de este domingo, con algunos retrasos y sin incidentes de consideración hasta el momento, pero con la baja de algunas de ellas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) había anticipado hace unos días que de las seis mil 574 casillas a instalar en el estado de Chiapas, no se instalarían 183 donde se elegirían diputados federales, estatales y alcaldes, debido a que los habitantes mantienen conflictos agrarios y de límites territoriales.

En esta jornada en Chiapas, que tiene un padrón electoral de tres millones 785 mil 87 personas, se votará por mil 142 cargos de elección popular: 24 diputaciones de mayoría relativa, 16 diputaciones de representación proporcional, 123 presidencias municipales y alcaldías, 123 sindicaturas, 856 regidurías.

9:32 horas. Olga Sánchez Cordero llega a emitir su voto

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que hasta el momento tienen reportes de que la jornada electoral se ha llevado en paz y con tranquilidad.

Luego de emitir su voto en Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, la encargada de la política interior del país invitó a la ciudadanía a salir a las casillas a votar.

“Los invitamos a votar, ya que la democracia se construye con la participación de todos los ciudadanos, y que es una obligación y un derecho. Esperamos que la jornada sea una fiesta cívica y que tengamos una población muy copiosa asistiendo a las urnas”, destacó.

Sánchez Cordero felicitó a los ciudadanos que están participando y han dando su tiempo; “yo ya les agradecí su participación como funcionarios de casillas”, aseveró.

También, mandó un mensaje al Instituto Nacional Electoral (INE), ya que ha hecho un trabajo espléndido con buenas medidas sanitarias, así como a los institutos locales que han hecho un trabajo muy importante. “Las instituciones federales hemos también trabajado en el tema de seguridad y desde el punto de vista que todo se va a desarrollar en paz y en tranquilidad”, precisó.

Olga Sánchez Cordero, titular de Segob emitió su voto. Foto: Especial.

9:30 horas. Inicia jornada electoral en Aguascalientes con retraso en instalación de casillas

Con un retraso de 73 por ciento en la instalación de casillas, falta de funcionarios y de papelería electoral inició este domingo la jornada cívica en el estado de Aguascalientes para elegir a 11 presidentes municipales, 18 diputaciones de mayoría relativa y nueve de representación proporcional.

El Instituto Electoral de Aguascalientes (IEEG) informó que a las 8:48 horas de hoy se habían instalado apenas 454 casillas de un total de 1712, lo que representa apenas el 26.5 por ciento.

El consejero presidente del IEEAGS, Fernando Landeros Ortiz confió que en el transcurso de los minutos se alcanzara la totalidad de casillas instaladas donde acudirán casi un millón de ciudadanos a votar.

Durante la sesión extraordinaria, el funcionario refrendó su llamado a la ciudadanía para salir a votar de manera libre y secreta, dejando atrás la apatía por este proceso electoral.

Landeros Ortiz decretó un receso en la sesión para reanudarla a las 12 horas, con el fin de dar continuidad a las incidencias del proceso electoral en la entidad.

9:30 horas. Reportan instalación de apenas 41 % de casillas en Durango



En Durango apenas se han instalado el 41 por ciento de las dos mil 541 casillas proyectadas informó el consejero electoral estatal, Omar Ortega Soria.

El funcionario en su cuenta de Twitter dijo que al corte de las 9:30 horas, se habían reportado mil 58 casillas en funcionamiento, lo que representa 41.63 por ciento del total programado.

Aunque aclaró que las casillas pueden haberse instalado y no lo reportaron oportunamente.

“Con corte a las 9:30am en Durango, tenemos un reporte oficial que se han instalado mil 58 casillas de las dos mil 541 proyectadas, es decir un 41.63 por ciento. Ojo, esto no quiere decir que las demás no se han instalado, sino que no hemos tenido confirmación que ya lo han hecho”, explicó el funcionario en mensajes en su cuenta de Twitter.

9:02 horas: AMLO acude a emitir su voto

El Presiente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), emitió su voto en las elecciones más grandes de la historia del país.

López Obrador acudió a votar en la casilla 47/48, ubicada en el Museo de Arte de la SCHP.

El titular del Ejecutivo siguió todos los protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19.

9:00 horas. Rosa Icela Rodríguez dice que 99.99% del país está tranquilo

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el país se encuentra en paz y tranquilidad con hechos de violencia focalizada

“Acabamos de ejercer nuestro derecho a votar, estamos muy contentos de poder hacerlo y de que se puede hacer en todo el país porque estamos en calma y con paz, evidentemente si hay algunos hechos focalizados que han sucedido en el país, pero vamos a tener por fortuna una jornada muy tranquila y por eso estamos en guardia, con la Guardia Nacional, en guardia por la democracia”, señaló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Luego de emitir su votar alrededor de las 8:45 de la mañana en la casilla ubicada en la Escuela Internacional de Turismo, en la calle de Amores 314, en la colonia Del Valle Norte, de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.

Rosa Icela Rodríguez llamó a los ciudadanos a acudir a las urnas para cumplir con su obligación ciudadana.

“Totalmente hubo algunos incidentes aislados por la noche, en municipios, de algunas colonias, de amenazas, pero así como vieron que pudimos ejercer el derecho al voto, 99.99 por ciento del país está tranquilo, en calma y en paz”, aseguró Rodríguez Velázquez.

9:01 horas. Inicia proceso electoral en Jalisco

El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, Guillermo Alcaraz Cross, dio inicio al proceso electoral en la entidad, y señaló que comenzó bien y espera se mantenga así toda la jornada.

Hasta las 08:44 se reportaron abiertas 834 casillas abiertas de las 10 mil 203 que se tienen previstas en todo el estado, aunque ya hay cientos más aperturadas, pero faltan por registrar, de acuerdo a la autoridad electoral.

A las 08:00 horas dio inicio formal la sesión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, además que se realizaron honores a la bandera y se entonó el himno nacional a las afueras de la institución.

9:00 horas. Abren casillas en Durango sin contratiempos

El presidente del Instituto Electoral y de Partición Ciudadana de Durango, Roberto Herrera, informó que la instalación de casillas en la entidad se realizó de manera efectiva y sólo algunas mostraron pequeños retrasos en su apertura.

Hasta las 8:20 de la mañana no se tenían reportes de incidentes mayores en la apertura de cerca de dos mil 500 casillas que estarán disponibles para que un millón 332 mil 803 duranguenses acudan a emitir su voto.

El estado elegirá solamente a su Congreso local, compuesto por 25 legisladores, 18 de ellos electos por el principio de Mayoría Relativa, es decir, por voto directo de los ciudadanos y 7 que serán asignados conforme al principio de Representación Proporcional o plurinominales.

Actualmente el Congreso de Durango es dominado por el partido Morena que tiene 10 diputados, seguido de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional con cinco legisladores cada uno, el Partido del Trabajo con cuatro y el Partido Verde con un 1 representantes.

8:50 horas. En Aguascalientes está erradicado el fraude electoral: IEEAGS

El consejero presidente del Instituto Electoral de Aguascalientes (IEEAGS), Luis Fernando Landeros Ortiz, llamó a la ciudadanía del estado a acudir a las urnas este domingo, pues “que nadie se engañe, en nuestro sistema perfectible está erradicado el fraude electoral”.

Al dar inicio a la jornada electoral en la entidad donde se renovarán 11 presidencias municipales, 18 diputaciones de mayoría relativa y nueve de representación proporcional, el funcionario electoral dijo que resulta necesaria la participación de los aguascalentenses en esta jornada cívica.

“El día de hoy resulta necesario casi imprescindible que la ciudadanía reclame para sí la elección, la haga suya, de tal manera que le parezca atractivo que no la cambie por una dádiva (...) Que nadie se engañe en nuestro sistema perfectible, está erradicado por completo el fraude electoral”, afirmó.

Landeros Ortiz señaló que hoy se trata no sólo de vencer la apatía persistente en los procesos electorales escudados en el supuesto hartazgo sino de demostrar que esta nueva normalidad requiere de responsabilidad.

“La moraleja que le habremos de dejar a las futuras generaciones será que en la elección de la pandemia salimos a votar con más responsabilidad, sí pensando en mi pero también en los demás”, señaló.

El consejero presidente del IEEAGS opinó que para reconocer la democracia se requieren de demócratas, ya que, apuntó, “en la democracia ni las victorias son para siempre ni las derrotas son eternas”.

A los medios de comunicación pidió que se mantengan con absoluta atención en el proceso electoral, evitando propagar rumores que afecten el desarrollo de la jornada cívica.

8:30 horas. Inicia jornada electoral en Puebla con retrasos y paquetería incompleta

Con retrasos en la apertura de casillas y paquetería incompleta, arrancó la jornada electoral de este domingo en el estado de Puebla, donde se renovarán 2 mil 300 cargos.

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla, Marcos Rodríguez del Castillo, aseguró que este proceso electoral será recordado por "los muchos retos que tenemos como sociedad", entre ellos, destacó la organización de las elecciones en medio de la pandemia.

"Para dar cumplimiento a las medidas sanitarias, hemos establecido los protocolos encaminados a garantizar la salud de nuestras y nuestros compañeros trabajadores y de las personas que acudirán a votarán", dijo, durante la instalación de la sesión permanente que se realizó esta mañana en conjunto con el Consejo Electoral del Estado.

A la par, desde temprana hora arrancó la instalación de las siete mil 805 casillas en todo el estado, algunas con retraso, lo que generó filas de ciudadanos que acudieron a emitir sus votos.

Los retrasos más importantes, de hasta una hora de retraso, se registraron en los municipios de Amozoc, Izúcar de Matamoros, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Ixcaquixtla en Cuautlancingo y en algunas zonas de la capital poblana.

Mientras que en Xilotepec se reportó retraso en la entrega de paquetería electoral para dar inicio con la jornada.

8:25 horas. Inicia jornada electoral en Quintana Roo

En punto de las 8:00 horas inició la jornada electoral para el estado de Quintana Roo con la apertura de dos mil 278 casillas que las autoridades electorales aprobaron para esa entidad.

Se prevé que las casillas cierren hasta las 18:00 horas, cuando iniciará el conteo de votos.

En Quintana Roo se elegirán 11 presidencias municipales y alcaldías, 11 sindicaturas y 117 regidurías.

El estado se compone de un millón 322 mil 567 votantes, lo que representa aproximadamente 1.41 por ciento de la lista nominal nacional.

Actualmente es gobernado por Carlos Joaquín González, del Partido Acción Nacional (PAN).

De los 11 municipios en la entidad, tres son gobernados por Morena, tres por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), dos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), uno por el Partido del Trabajo (PT), uno por el partido Nueva Alianza, y uno por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

8:20 horas. Comienza la elección en Tabasco

En punto de las 08:00 horas, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Tabasco dio inicio a la jornada electoral de este 6 de junio, donde se espera la participación de un millón 752 mil 744 votantes.

De acuerdo a medios locales, la mayoría de las casillas electorales comenzaron con retrasos, aunque se espera que a lo largo de día se normalice y se instale la mayoría.

En Tabasco se eligen 21 diputaciones de mayoría relativa, 14 diputaciones de representación proporcional, 17 presidencias municipales, 17 sindicaturas y 51 regidurías.

8:00 horas. Arranca la jornada electoral en México con la apertura de casillas

En punto de las 8:00 horas de este domingo 6 de junio dio inicio la jornada electoral en distintos estados del país.

Los recintos electorales darán servicio desde su apertura hasta las 18:00 horas. Sin embargo, cerrarán sus puertas hasta que la última persona formada haya pasado a votar.

Ciudadanos mexicanos acuden a las casillas a votar. Foto: Cuartoscuro.

Se espera que estas elecciones participen casi 95 millones de electores registrados, por lo que son consideradas las más grandes en la historia de México.

Al estar en husos horarios distintos, las casillas de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora abrirán más adelante este domingo.

Apertura Casillas-INE Foto: Especial.

7:31 horas. Llama INE a respetar tiempos y resultados de jornada electoral



Con un llamado del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, hizo un llamado a los actores políticos y sociales a que respeten los tiempos de la jornada electoral y los resultados, dio inicio a la jornada comicial de este domingo.

"Hago un llamado para que se vote en libertad, seguros que cada voto tiene el mismo peso y nunca como hoy todos los mexicanos somos perfectamente iguales. Los invito a que lleven cubrebocas y hago un llamado a actores, partidos y candidatos a que no enrarezcan con noticias falsas (...); demostremos que estamos a la altura en el rol que a cada uno le toca jugar", expresó.

Para dar inicio a la elección más grande del país, en el INE se llevó a cabo una ceremonia cívica de honores a la bandera.

Lorenzo Córdova encabezó la ceremonia que se realizó en la explanada del órgano electoral, en la que estuvieron presentes todos los integrantes del Consejo General del INE.

También asistieron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que preside José Luis Vargas.

En este contexto, Córdova convocó a los ciudadanos a que “se pongan el cubrebocas y vayan a votar”, ya que destacó que en una sociedad tan desigual el momento del sufragio es el momento más igualitario, porque cada voto contará para elegir a gobernantes y representantes.

7:00 horas. Realizan honores a la Bandera en el INE

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y diferentes representantes de los partidos políticos realizan los honores a la bandera, como parte del protocolo para dar inicio a la jornada electoral.

En el lugar se mantiene la sana distancia y se porta cubrebocas ante la pandemia por COVID-19.

¿A qué hora abren las casillas para votar?

Las casillas abrirán a las 8:00 horas de cada uno de los 32 estados del país, que por primera vez tendrán elecciones locales de manera simultánea.

Medidas sanitarias para acudir a votar

Para el día de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció una serie de medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID en las casillas electorales, donde cientos van a acudir a votar.

El elector debe presentarse con cubrebocas.

Se debe respetar las señalizaciones para asegurar la sana distancia.

El escrutador le dará gel antibaterial y una toallita desinfectante para limpiar las superficies con las que tendrá contacto.

El elector sólo mostrará al presidente de Mesa de Casilla su credencial para votar y el presidente solicitará que se le muestre el dedo pulgar para comprobar que la persona no ha votado.

Cuando se localice el nombre del elector en la Lista Nominal, se le entregarán las boletas electorales y se le indicará que puede pasar al cancel de votación sin cortinilla a marcar su voto.

¿Por qué son consideradas las más grandes de la historia?

De acuerdo con el INE, están en juego 21 mil puestos de elección popular entre gubernaturas, diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y juntas municipales o concejales.

Además, en las elecciones de 2021 se convocará a casi 95 millones de electores registrados, lo cual representa un incremento de 5 millones de personas, respecto a 2018.

Por lo anterior, estas elecciones son consideradas las más grandes en la historia de México.



¿En qué estados se elige gobernador?

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Colima

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Zacatecas

¿Qué se elige en México?

Este domingo habrá elecciones en las 32 entidades, entre los puestos más relevantes a elegir se encuentran 15 gubernaturas.

Además, los mexicanos renovarán el Congreso, donde se elegirán 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.