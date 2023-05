Elecciones. Partido Verde no va a declinar en favor del candidato Armando Guadiana

A pesar de la advertencia de Morena sobre la continuidad o no de la alianza Juntos Haremos Historia para 2024, la dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón, negó que vayan a declinar a favor del candidato a la gubernatura en Coahuila, Armando Guadiana, por considerar que él no representa a su ideología ni estatutos .

"¿Cómo nos veríamos al llevar el día de hoy a un empresario taurino, a un líder de la industria del carbón? Ese fue, permítame decir, el principal factor por el cual no hubo coincidencias para poder llevarlo y abanderar esa candidatura; si hubiera sido cualquier otro, claro, estábamos abiertos al diálogo", dijo en entrevista.

Ante las declaraciones hechas por el líder morenista, Mario Delgado, para condicionar la alianza en la elección presidencial, la dirigente nacional del Partido Verde hizo un llamado a serenarse.

Insisto, no podemos ejercer presión sobre una candidatura a otra. Hoy es importante sacar primero el Edomex, sacar el tema de Coahuila, y yo creo que no nos podemos adelantar ni ejercer presión para lo que viene para el 24, pero simplemente veamos los perfiles de los candidatos. Hoy, el Verde no podría abanderar, en el caso de Coahuila a Guadiana