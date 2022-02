Lamenta Moreira ausencia de IP en bebate

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rubén Moreira, lamentó que al menos cuatro empresas hayan declinado la invitación de participar en el parlamento abierto de la reforma eléctrica que realiza la Cámara de Diputados. Además, consideró que deben acudir al debate y no mediante la representación del Consejo Coordinador Empresarial.

Respecto a la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que se ofreció a representar a las empresas en este foro, Moreira Valdez respondió que ya tuvieron su oportunidad de participar en este ejercicio de análisis de la iniciativa.

El CCE, con todo respeto se lo digo, ya tuvo un espacio, incluso, le recuerdo al CCE que hasta nos dejó plantado una vez, si ustedes recuerdan, y luego lo recibimos una semana después. Pero nosotros no somos rencorosos, nada más queremos preguntarles, incluso el formato se varió para que fueran preguntas de las y los diputados, y no confrontación de ideas con otros grupos. Ese era el formato

Sin embargo, el coordinador del PRI dijo que aceptar o no la participación del CCE es una decisión que corresponde a la Jucopo, integrada por los líderes parlamentarios de cada bancada.

Al ser cuestionado sobre quiénes asistirán a este foro o si en su caso va a cancelarse, respondió que esta decisión se tomará el miércoles 23 de febrero, día para el que está programado el evento.

Yo tengo una pregunta, por ejemplo, que les quisiera hacer, ¿la reforma del presidente Peña fue buena? Y que me contestaran sí o no. Bueno, pues eso no lo voy a poder hacer si no vienen. Entonces creo que pierden una gran oportunidad si no vienen. Yo tengo esperanza