Exigen en el Senado intervención de la CNDH para aclarar el caso del bebé Tadeo

En el Senado de la República, diferentes grupos parlamentarios, incluido el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), demandaron esclarecer el caso del bebé Tadeo, además de la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con el objetivo de analizar posibles violaciones a los derechos humanos y ayudar con la investigación sobre el hallazgo del cuerpo en el penal de San Miguel, en Puebla.

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Grupo Plural presentaron un punto de acuerdo en la sesión de este miércoles y, en ese contexto, la senadora Sylvana Beltrones Sánchez reprochó que hasta la fecha no existen labores de la CNDH.

La CNDH está alejada de su mandato y su espíritu, alejada de Tadeo, de sus padres y decidió interpretar su normatividad. Por eso, hoy queremos y pedimos, no sólo que la CNDH, conforme a sus facultades y competencias, emprenda las acciones correspondientes para atender este caso que a todos lastima y que no debe volver a ocurrir

En el mismo sentido, se expresó el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien aseveró que el Senado tiene la necesidad de conocer “para qué un centro, donde están recluidas personas que han dañado a la sociedad, requieren el cadáver de un menor y con qué posibilidad, con qué fuerza es capaz de conseguirlo y luego desecharlo de una manera tan horrorosa”

Al respecto, la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, aseveró que debe esclarecerse toda la “red de horror” que participa en este delito.

Por qué, para qué y quiénes son los involucrados en esta red de horror que nos llevó hasta el cadáver de un niño en un bote de basura de un centro penitenciario, no podremos dormir tranquilos hasta conocer la respuesta de la autoridad

A nombre de la bancada de Morena, la senadora Margarita Valdez manifestó el respaldo del partido guinda para que aclarar los hechos registrados en Puebla y así hacer justicia.

No hay peor Senado que el que no quiere ver, el que no quiere escuchar