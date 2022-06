Gobierno de AMLO inquieta en el extranjero por falta de respuesta a violencia contra periodistas

La carta enviada por congresistas demócratas al gobierno de Estados Unidos con el fin de que solicite a México tomar medidas concretas para frenar la violencia contra los periodistas, es una muestra de la inquietud que ha despertado la falta de respuesta y atención del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre esta problemática.

Así lo consideró Laura del Alizal Arriaga, especialista en política exterior. Asimismo, recordó que observaciones similares ya habían sido realizadas por Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), quien se pronunció ante el elevado número de políticos asesinados en el marco de la contienda electoral de 2021.

“Estas mañaneras donde el Presidente mexicano se dedica a hablar mal, a criticar a periodistas con los que no coincide ideológicamente. Esto ya estaba llamando la atención desde 2021 en el extranjero. La carta de los congresistas demócratas nos demuestra que el Gobierno de López Obrador ha despertado estas inquietudes en el extranjero por su falta de respuesta clara a la violencia contra periodistas y la violencia verbal que ejerce en sus mañaneras” comentó en entrevista.

En ese sentido, la experta señaló que el reparo adecuado del Gobierno de México sería mostrar los avances y acciones certeras para atender y frenar los ataques contra comunicadores.

El Presidente tendría que bajarle a ese tono en contra de la prensa que, desde hace mucho tiempo, ha sido criticado y que en el extranjero se ve como un ataque en contra de la libertad de expresión Laura del Alizal Arriaga, especialista en política exterior

Respecto al llamado a favor de la democracia que hizo Joe Biden, durante la inauguración de la IX Cumbre de las Américas, consideró que sus declaraciones dan garantía a la concepción que él tiene sobre el concepto y su postura de no apoyar a "gobiernos dictatoriales".

Bajo este contexto también se inserta la negativa del Presidente mexicano a no acudir a la Cumbre, luego de que Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitados. Laura del Alizal Arriaga explicó que el concepto de democracia de AMLO se contrapone al de su homólogo estadounidense, al basarse en el principio de no intervención entre naciones.

MAEP